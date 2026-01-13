La Escuela Taurina de Lucena inicia el curso taurino y abre el plazo de inscripción para jóvenes de Lucena y su comarca

La Escuela Taurina de Lucena anuncia el inicio del nuevo curso taurino abriendo oficialmente el plazo de inscripción para jóvenes de Lucena y de toda su comarca interesados en recibir clases prácticas de iniciación a la tauromaquia.

La actividad formativa se desarrollará en el Coso de los Donceles y tiene como objetivo ofrecer a los alumnos una formación integral que combine el aprendizaje práctico con la transmisión de los valores culturales, históricos y artísticos que forman parte de la tauromaquia.

Cartel del nuevo curso de la Escuela Taurina de Lucena. / Córdoba

El nuevo curso está dirigido especialmente a jóvenes que desean iniciarse en el mundo del toreo, ofreciéndoles un entorno adecuado, seguro y formativo, bajo la supervisión de profesionales cualificados.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del correo electrónico escuelataurinadelucena@gmail.com o en el teléfono 639-109-527.