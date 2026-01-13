Sucesos
Robo en Lucena: encapuchados asaltan un bar tras destrozar la puerta metálica con un coche atado a una cuerda
Los ladrones han sustraído dos máquinas tragaperras, una expendedora de tabaco y la caja registradora del establecimiento
Varios encapuchados han asaltado en la madrugada de este martes el bar La Era de Lucena, causado grandes destrozos en la fachada principal. Para entrar, la banda empleó un coche, atado una cuerda, para abatir y derribar la puerta metálica, destrozando a ambos lados la propia construcción del inmueble.
Robo en escasos minutos
Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía confirman este robo, consumado en torno a las 3.00 horas de este martes. Los cacos, en escasos minutos, se apoderaron de dos cajas tragaperras, la máquina expendedora de tabaco y la caja registradora, con las consiguientes recaudaciones, acumulando el botín en el mismo vehículo.
Los propios agentes policiales observaron en primera instancia el hecho delictivo, trasladando la información a la propietaria del establecimiento hostelero, situado junto a la Puerta de la Mina y los Jardines del Maestro Antonio Villa, en las inmediaciones del inicio de la carretera hacia la Sierra de Aras.
La Policía Científica recaba huellas
Esta mañana de martes, los responsables del bar han cursado la correspondiente denuncia y agentes de la Policía Científica han tratado de recabar huellas e indicios. Las mismas fuentes explican que, por el momento, no han sido identificados los responsables de este robo con fuerza durante los primeros avances de la investigación.
En el exterior del local permanecen visibles los restos de la violenta acción delictiva, tanto por los severos daños en la zona de acceso como por los ostensibles deterioros en embellecimientos y ladrillos.
- Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
- Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
- Pastelería Solano de Aguilar de la Frontera: el sabor del tiempo que no se rinde
- «Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio de la Lotería del Niño
- Finalizan los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya
- Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez
- Fallece un varón en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute
- Una empresa de Adamuz consigue alcanzar el consumo cero en sus instalaciones