Robo en Lucena: encapuchados asaltan un bar tras destrozar la puerta metálica con un coche atado a una cuerda

Varios encapuchados han asaltado en la madrugada de este martes el bar La Era de Lucena, causado grandes destrozos en la fachada principal. Para entrar, la banda empleó un coche, atado una cuerda, para abatir y derribar la puerta metálica, destrozando a ambos lados la propia construcción del inmueble.

Robo en escasos minutos

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía confirman este robo, consumado en torno a las 3.00 horas de este martes. Los cacos, en escasos minutos, se apoderaron de dos cajas tragaperras, la máquina expendedora de tabaco y la caja registradora, con las consiguientes recaudaciones, acumulando el botín en el mismo vehículo.

Los propios agentes policiales observaron en primera instancia el hecho delictivo, trasladando la información a la propietaria del establecimiento hostelero, situado junto a la Puerta de la Mina y los Jardines del Maestro Antonio Villa, en las inmediaciones del inicio de la carretera hacia la Sierra de Aras.

La Policía Científica recaba huellas

Esta mañana de martes, los responsables del bar han cursado la correspondiente denuncia y agentes de la Policía Científica han tratado de recabar huellas e indicios. Las mismas fuentes explican que, por el momento, no han sido identificados los responsables de este robo con fuerza durante los primeros avances de la investigación.

En el exterior del local permanecen visibles los restos de la violenta acción delictiva, tanto por los severos daños en la zona de acceso como por los ostensibles deterioros en embellecimientos y ladrillos.