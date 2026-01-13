Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienza en Baena un plan de asfaltado que afecta a varias calles, el polígono Los Llanos y El Zambullo

Las calles se verán afectadas por cortes de tráfico durante las jornadas de fresado y de asfaltado

La calle Jaén, en la urbanización El Zambullo, es una de las que se van a asfaltar en Baena.

La calle Jaén, en la urbanización El Zambullo, es una de las que se van a asfaltar en Baena. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Baena comienza este miércoles un plan de asfaltado que prevé la renovación del firme en varias calles del casco urbano, el polígono industrial Los Llanos y la urbanización El Zambullo. Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 194.981,61 euros y se desarrollará durante una semana.

Según ha informado el Consistorio, las calles se verán afectadas por cortes de tráfico durante las jornadas de fresado y de asfaltado, con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos y vecinas y garantizar la seguridad. Por ello, el Consistorio recomienda a los conductores utilizar vías alternativas durante estos días y respetar la señalización provisional de obra.

El calendario de cortes y actuaciones es el siguiente:

Este miércoles, 14 de enero se intervendrá en la calle Hermanos Marichica (fresado desde la intersección con la calle Matías Amo), y en la calle Porcuna (tramo comprendido entre la intersección con y Sargento Domingo Argudo).

El jueves, 15 de enero las calles afectadas serán Hermanos Marichica, con trabajos de asfaltado en el tramo desde Matías Amo; Arquitecto Mateo Gayá, para el fresado en el tramo junto a la Fuente de la Aduana, y Poeta Francisco Baena, donde se acometerá el fresado en los tramos situados frente y junto al parque de bomberos.

El viernes, 16 de enero se actuará en las calles Porcuna, para el asfaltado del tramo entre Hellín y Sargento Domingo Argudo; Arquitecto Mateo Gayá, donde se asfaltará la Fuente de la Aduana; Poeta Francisco Baena, para asfaltar los tramos junto al parque de bomberos; Duque de Sessa, para el fresado desde la intersección con calle Arquitecto Mateo Gayá hasta la avenida Padre Villoslada, y la calle Rafael Onieva Ariza, donde se realizará el fresado desde la avenida Cervantes hasta la intersección con la calle Del Aceite.

La próxima semana, en el polígono y El Zambullo

Durante la próxima semana, el lunes, 19 de enero las obras se desarrollarán en Duque de Sessa (asfaltado del tramo entre Arquitecto Mateo Gaya y la avenida Padre Villoslada; Rafael Onieva Ariza (asfaltado del tramo de la avenida Cervantes a la calle Del Aceite; Valdelomar y Pineda, para el fresado desde la intersección con Rafael Onieva Ariza hasta la calle Del Aceite, y en ca Calle 1 del polígono industrial Los Llanos, donde se hará el fresado de la vía completa.

El martes, 20 de enero, los cortes de tráfico afectarán a la calle Valdelomar y Pineda, para el asfaltado del tramo que va de Rafael Onieva a la calle Del Aceite; la Calle 1 del polígono Industrial Los Llanos, que será asfaltada; la Calle 2 de este mismo polígono, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado hasta la entrada de la ITV, y la calle Jaén de la urbanización El Zambullo, también para el fresado de la vía completa.

Finalmente, el miércoles, 21 de enero se asfaltará el tramo de la Calle 2 hasta la ITV en el polígono Los Llanos y finalizará el asfaltado de la calle Jaén en El Zambullo.

