Comienza en Baena un plan de asfaltado que afecta a varias calles, el polígono Los Llanos y El Zambullo

El Ayuntamiento de Baena comienza este miércoles un plan de asfaltado que prevé la renovación del firme en varias calles del casco urbano, el polígono industrial Los Llanos y la urbanización El Zambullo. Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 194.981,61 euros y se desarrollará durante una semana.

Según ha informado el Consistorio, las calles se verán afectadas por cortes de tráfico durante las jornadas de fresado y de asfaltado, con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos y vecinas y garantizar la seguridad. Por ello, el Consistorio recomienda a los conductores utilizar vías alternativas durante estos días y respetar la señalización provisional de obra.

El calendario de cortes y actuaciones es el siguiente:

Este miércoles, 14 de enero se intervendrá en la calle Hermanos Marichica (fresado desde la intersección con la calle Matías Amo), y en la calle Porcuna (tramo comprendido entre la intersección con y Sargento Domingo Argudo).

El jueves, 15 de enero las calles afectadas serán Hermanos Marichica, con trabajos de asfaltado en el tramo desde Matías Amo; Arquitecto Mateo Gayá, para el fresado en el tramo junto a la Fuente de la Aduana, y Poeta Francisco Baena, donde se acometerá el fresado en los tramos situados frente y junto al parque de bomberos.

El viernes, 16 de enero se actuará en las calles Porcuna, para el asfaltado del tramo entre Hellín y Sargento Domingo Argudo; Arquitecto Mateo Gayá, donde se asfaltará la Fuente de la Aduana; Poeta Francisco Baena, para asfaltar los tramos junto al parque de bomberos; Duque de Sessa, para el fresado desde la intersección con calle Arquitecto Mateo Gayá hasta la avenida Padre Villoslada, y la calle Rafael Onieva Ariza, donde se realizará el fresado desde la avenida Cervantes hasta la intersección con la calle Del Aceite.

La próxima semana, en el polígono y El Zambullo

Durante la próxima semana, el lunes, 19 de enero las obras se desarrollarán en Duque de Sessa (asfaltado del tramo entre Arquitecto Mateo Gaya y la avenida Padre Villoslada; Rafael Onieva Ariza (asfaltado del tramo de la avenida Cervantes a la calle Del Aceite; Valdelomar y Pineda, para el fresado desde la intersección con Rafael Onieva Ariza hasta la calle Del Aceite, y en ca Calle 1 del polígono industrial Los Llanos, donde se hará el fresado de la vía completa.

El martes, 20 de enero, los cortes de tráfico afectarán a la calle Valdelomar y Pineda, para el asfaltado del tramo que va de Rafael Onieva a la calle Del Aceite; la Calle 1 del polígono Industrial Los Llanos, que será asfaltada; la Calle 2 de este mismo polígono, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado hasta la entrada de la ITV, y la calle Jaén de la urbanización El Zambullo, también para el fresado de la vía completa.

Finalmente, el miércoles, 21 de enero se asfaltará el tramo de la Calle 2 hasta la ITV en el polígono Los Llanos y finalizará el asfaltado de la calle Jaén en El Zambullo.