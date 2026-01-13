La Campiña Sur cordobesa presentará en Fitur dos nuevos 'road trip' vinculados al vino y al turismo activo.

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa y la Ruta del Vino Montilla-Moriles presentarán el próximo 22 de enero en Fitur dos nuevas propuestas turísticas en formato road trip, diseñadas para descubrir la comarca a través de experiencias ligadas al vino, la gastronomía, el patrimonio y la movilidad sostenible. Ambas iniciativas refuerzan la proyección turística de la Campiña Sur de Córdoba en el principal escaparate internacional del sector.

Dos nuevas formas de recorrer la Campiña Sur

Las propuestas que se darán a conocer en la feria internacional son Road Trip en autocaravana por la Ruta del Vino Montilla-Moriles: una aventura familiar de fin de semana y Road Trip a pedales por la Ruta del Vino Montilla-Moriles: fin de semana de cicloenoturismo en pareja. Ambas amplían la oferta experiencial de la comarca y consolidan una línea de trabajo conjunta que suma ya tres itinerarios turísticos innovadores, informa la Campiña Sur en una nota de prensa.

El presidente de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, destaca que estas iniciativas demuestran la capacidad del territorio para adaptarse a distintos perfiles de visitantes, desde familias que viajan en autocaravana hasta parejas que buscan escapadas activas vinculadas al vino y al entorno rural.

Una estrategia turística compartida

Con estas nuevas propuestas, la Mancomunidad y la Ruta del Vino Montilla-Moriles dan continuidad al trabajo iniciado con el Road Trip para Almas Foodies, un proyecto reconocido a nivel nacional por su carácter innovador. Según Ruz, el desarrollo de estos itinerarios confirma que la colaboración entre ambas entidades constituye una alianza estratégica estable, orientada a seguir posicionando la Campiña Sur como destino enoturístico y gastronómico de referencia.

Turismo familiar y sostenible

Los nuevos road trip ponen el foco en formas de viajar cada vez más demandadas. El itinerario en autocaravana apuesta por un turismo familiar, flexible y en contacto directo con el entorno, recorriendo municipios, bodegas, lagares y recursos patrimoniales de la comarca. Por su parte, la propuesta a pedales promueve el cicloenoturismo, combinando deporte, naturaleza, vino y gastronomía como una experiencia sostenible y de alto valor añadido.

Desde la Mancomunidad subrayan que se trata de un modelo turístico responsable, capaz de generar actividad económica en los municipios, apoyar a las empresas locales y contribuir a fijar población, al tiempo que pone en valor los paisajes, la cultura y los vinos de la Campiña Sur.

Presencia cordobesa en Fitur

La presentación oficial tendrá lugar el jueves 22 de enero en Fitur. Además, la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa contará con un espacio expositor propio dentro del stand del Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba. Desde allí, la técnica de Turismo ofrecerá información detallada sobre estas nuevas propuestas y sobre el conjunto de recursos turísticos de la comarca, reforzando el contacto directo con profesionales del sector y visitantes