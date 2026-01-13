Cabra establece 58 bonificaciones fiscales locales para este año

Hasta un total de 58 bonificaciones y 18 exenciones fiscales, distribuidas en 40 ordenanzas municipales, pueden beneficiar a los egabrenses en el presente año 2026, como ha informado el alcalde, Fernando Priego, junto al delegado municipal de Hacienda, Felipe Calvo. Ambos han recordado que la mayoría de estas ventajas son de carácter rogado, por lo que deben solicitarse expresamente en el Consistorio para poder beneficiarse de ellas.

Las medidas, según el regidor, se enmarcan en una política económica “seria y equilibrada”, orientada a aliviar la carga fiscal de las familias sin comprometer la calidad de los servicios públicos, recordando que el Ayuntamiento mantiene desde hace más de una década una congelación de impuestos y precios públicos, basada en la contención del gasto, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión.

Priego ha subrayado que las bonificaciones no responden a una actuación puntual, sino a un sistema consolidado de ayudas fiscales que pretende apoyar a la ciudadanía, especialmente en un contexto económico complejo Asimismo, ha defendido una fiscalidad “compatible con el sostenimiento de lo público y sensible a la realidad social” del municipio.

Algunas de estas bonificaciones deben tramitarse antes del 31 de enero, especialmente las vinculadas a tributos habituales en la economía doméstica, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de suministro de agua, la recogida de residuos, el saneamiento y depuración de aguas residuales o la expedición de documentos administrativos.

Un IBI muy rebajado (y otros impuestos)

En el caso del IBI, se contemplan bonificaciones de entre el 50% y el 90% para familias numerosas empadronadas en la vivienda, así como una reducción del 25% para inmuebles que cuenten con sistemas de aprovechamiento de energía solar. En la tasa del agua, se aplican bonificaciones del 50% durante cinco años para industrias, comercios y servicios que se instalen en polígonos industriales, y reducciones de entre el 10% y el 20% para familias numerosas y monoparentales.

Respecto a la tasa de basura, se establece una bonificación del 50% para personas o familias cuya renta por miembro no supere el 60% del IPREM, además de incentivos de hasta el 50% por aportaciones al Punto Limpio. En saneamiento y depuración, se incluyen bonificaciones del 15% para jubilados y pensionistas con ingresos familiares inferiores al SMI, mientras que la expedición de documentos administrativos contempla reducciones del 25% para este mismo colectivo, del 50% para familias monoparentales y del 50% o 95% para familias numerosas, según su categoría.

El primer edil ha recordado que existen otras bonificaciones y exenciones que pueden solicitarse en el momento en que se produzca el hecho causante o cuando se cumplan los requisitos. Entre ellas, ha citado las del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con exenciones del 100% para vehículos históricos o con más de 25 años; bonificaciones del 50% para vehículos de biocombustible o gas natural durante los dos primeros años; del 50% durante diez años para híbridos homologados; y del 75% de carácter permanente para vehículos eléctricos. También se incluye una bonificación del 95% en el impuesto de plusvalía por transmisiones mortis causa a familiares de primer grado y cónyuge.

En materia de empleo, innovación, accesibilidad y sostenibilidad, las ordenanzas recogen bonificaciones del 95% para obras que incorporen sistemas de energía solar para autoconsumo, del 90% para actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida, y del 95% para nuevas construcciones promovidas por menores de 35 años destinadas a vivienda habitual en régimen de autoconstrucción. Asimismo, se contemplan beneficios fiscales vinculados a rentas inferiores a determinados umbrales.

Para concluir, el regidor ha animado a la ciudadanía a informarse con antelación sobre las bonificaciones de solicitud anual y a no esperar al último momento para tramitarlas, señalando que el ayuntamiento difundirá toda la información a través de sus canales oficiales y servicios de atención municipal.