Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda de Pozoblanco

Los bomberos han sofocado el incendio que se ha registrado en la mañana de este martes en una vivienda situada en la calle Santa Ana de Pozoblanco. En el dispositivo también han participado efectivos de la Policía Local, que han procedido al corte de la mencionada calle para facilitar el trabajo durante las labores de extinción.

El incendio se ha registrado sobre las 12:30 horas, momento en el que se apreciaba bastante humo salir de una vivienda, que era visible desde lugares como la avenida Villanueva de Córdoba o el Paseo de la Herradura.

Después de dar el aviso, varios efectivos del parque de bomberos de Pozoblanco acudieron al lugar de los hechos accediendo a la vivienda por el acceso de la calle Demetrio Bautista.

El origen del fuego ha estado en la chimenea

El incendio se ha producido en la chimenea de la vivienda, provocando que hayan ardido algunos enseres y materiales que había en la cámara de la vivienda, única zona afectada de la misma.

Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales y el incendio se ha saldado únicamente con daños materiales.