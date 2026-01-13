El Ayuntamiento de Puente Genil invierte 26.499 euros en la mejora de la piscina cubierta municipal

El Ayuntamiento de Puente Genil ha puesto en marcha esta semana las obras de sustitución de los acumuladores de agua caliente sanitaria (ACS) en las instalaciones de la piscina cubierta municipal, una intervención que tendrá un coste de 26.499 euros y que se considera necesaria para modernizar el sistema actual y garantizar un funcionamiento más eficiente, seguro y sostenible.

La actuación contempla la retirada de los equipos existentes y la instalación de nuevos acumuladores de mayor capacidad y rendimiento, adaptados a las necesidades reales del edificio y al uso intensivo que realizan diariamente tanto los usuarios particulares como los clubes deportivos locales. Con esta renovación, el Gobierno municipal avanza en su compromiso de mejorar las infraestructuras deportivas y optimizar el consumo energético de los edificios públicos.

Durante el desarrollo de los trabajos, el servicio de duchas de la piscina cubierta se verá temporalmente afectado. Según la planificación técnica, esta incidencia tendrá lugar los días 13, 14, 15 y 16 de enero, de martes a viernes, periodo en el que no será posible garantizar el suministro habitual de agua caliente en las duchas de los vestuarios de la instalación municipal.

El alcalde, Sergio Velasco, ha destacado que esta intervención "forma parte de la estrategia municipal para modernizar nuestras instalaciones deportivas y garantizar que los servicios públicos funcionen con la máxima eficiencia. Estamos actuando donde hacía falta, con rigor y planificación, para ofrecer a los pontanenses espacios más seguros, sostenibles y preparados para el futuro".

El Consistorio aplica una solución definitiva

Por su parte, el concejal delegado de Deportes y RRHH, Rafael Ruiz, ha subrayado que la renovación de los acumuladores "responde a una necesidad técnica que venía siendo prioritaria y que ahora afrontamos con una solución definitiva. Nuestro objetivo es que la piscina cubierta siga ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios y a los clubes, minimizando cualquier incidencia durante las obras y mejorando el rendimiento de la instalación".

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de las dos próximas semanas en coordinación con los servicios técnicos municipales y con la empresa adjudicataria, con el objetivo de minimizar cualquier afección al funcionamiento habitual de la piscina.