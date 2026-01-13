Absuelto el coordinador local de IU en Fuente Palmera al que denunció un militante del PSOE por agresión

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Posadas ha absuelto al coordinador local de Izquierda Unida en Fuente Palmera, Francisco Javier Sánchez, de la denuncia presentada por un militante del PSOE por una presunta agresión ocurrida tras la celebración de la junta vecinal de la entidad local autónoma de Ochavillo del Río el pasado 20 de marzo de 2024.

Según recoge la sentencia, en ese momento, Francisco Javier Sánchez, vocal de la mesa, mientras salía se acercó al denunciante, que había asistido a presenciar dicho pleno, y le espetó a este que se callara y dejara de molestar al alcalde de Fuente Palmera, sin que haya quedado determinado que le propinara un puñetazo en la espalda.

Sin lesiones traumáticas, según el parte

El denunciante declaró en el juicio que se cruzó con el denunciado al finalizar la junta vecinal y que este le dijo que se callara y le propinó un puñetazo en la espalda, algo que negó el coordinador local de IU. Además, el informe médico forense señala que en el parte de lesiones "no se recogen lesiones traumáticas externas que puedan ser objeto de valoración mediante informe pronóstico de sanidad (...) que en ausencia de lesiones acreditadas no puede establecerse una relación de causalidad médico legal suficiente entre la agresión objeto de este procedimiento y la sintomatología recogida en el informe asistencial".

En definitiva, la jueza dicta sentencia absolutoria, "no por acreditación de una u otra versión sino por cuanto, por todo lo expuesto, no existe prueba de cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia", y absuelve a Francisco Javier Sánchez Guisado "del delito leve por el que había sido denunciado, declarándose de oficio las costas causadas en esta instancia".

Tras la sentencia, Izquierda Unida ha señalado que, "una vez más, se demuestra la instrumentalización de la política por parte del Partido Socialista de La Colonia y de Ochavillo del Río. La justicia vuelve a desmontar un nuevo circo orquestado para seguir ocultando su nula capacidad, gestión y falta de proyecto en toda La Colonia".

El militante del PSOE "increpó, insultó y provocó" a los vocales de IU

La formación de izquierdas insiste en que "el militante socialista que interpuso la denuncia estuvo durante toda la junta vecinal increpando, insultando y provocando tanto a los vocales de Izquierda Unida como al alcalde de Fuente Palmera, presente en la junta vecinal, como así ha sido probado en el proceso judicial".

Por ello, desde Izquierda Unida "exigimos la inmediata dimisión de Rocío Moyano, portavoz del PSOE en La Colonia, Manuel Arjona, presidente de la ELA, y José Antonio Romero, exportavoz del PSOE de la Diputación de Córdoba, por las acusaciones falsas e infundadas vertidas en la rueda de prensa convocada por el PSOE anterior al juicio".

Al mismo tiempo, destaca que Francisco Javier Sánchez Guisado tiene "una trayectoria intachable" en su ámbito político y docente en toda La Colonia de Fuente Palmera durante décadas, "y ha tenido que sufrir unas acusaciones, imputaciones y un enjuiciamiento falso mucho antes de celebrarse el juicio, Io que demuestra una vez más la planificación para hacer el máximo daño posible".