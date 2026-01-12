Accidente
Trasladado al hospital tras sufrir una descarga de 25.000 voltios en una torre de alta tensión en Benamejí
El herido es un hombre que trabajaba en un poste situado a doce metros de altura, donde ha sido rescatado por los bomberos
Un hombre ha resultado herido tras recibir una descarga eléctrica cuando trabajaba en una torre de alta tensión en Benamejí, según informa el servicio de emergencias 112.
El teléfono 112 ha atendido sobre las 18.00 horas una llamada de socorro que solicitaba rescate y asistencia sanitaria urgente para un hombre que había recibido una descarga eléctrica cuando trabajaba en un poste de alta tensión situado a doce metros de altura en el diseminado Alcachófares Altos, en el paraje Dehesa Boyal. Desde la sala coordinadora se ha activado a los sanitarios del 061, a los bomberos de Lucena, a la Guardia Civil y a la Policía Local, así como a la empresa suministradora de electricidad.
Atrapado en la torre y consciente
Fuentes de los bomberos han informado que el hombre se encontraba atrapado en una torre de alta tensión tras sufrir una descarga de unos 25.000 voltios. Efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento han utilizado un vehículo autoescala para evacuar al herido, que había quedado asegurado por el arnés. Han intervenido cinco bomberos y tres vehículos.
El herido ha sido evacuado al hospital Reina Sofía, sin que hayan trascendido más datos de su estado, aunque según han indicado los bomberos, el hombre estaba consciente.
Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
