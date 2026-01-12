Sucesos
Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez
Todos han sido trasladados al Chare de Peñarroya-Pueblonuevo
Seis personas, entre las que se encuentra un menor de 15 años de edad, han resultado heridas al incendiarse esta mañana una vivienda en la localidad cordobesa de Belmez, según ha informado el servicio de Emergencias 112 en una nota de prensa.
El suceso ha ocurrido poco antes de las 07.00 horas de la mañana en la calle Real. Varias personas llamaron al 112 por el incendio de un piso en el que podía haber personas atrapadas. Inmediatamente, se dirigieron a la zona efectivos de los bomberos, policías locales, guardias civiles y sanitarios del 061.
Los servicios médicos desplazados al lugar han confirmado el traslado de seis personas al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Peñarroya-Pueblonuevo. Se trata de un menor de 15 años, tres mujeres (de 20, 21 y 55 años) y dos hombres (de 22 y 50 años).
