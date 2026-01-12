El proyecto 'Un paseo por la Villa' de Palma del Río estará concluido para el mes de mayo

El proyecto con cargo a los fondos europeos ‘Un paseo por la villa. El renacer del Conjunto Histórico de Palma del Río’ está siendo ejecutado estos días en la ciudad y las actuaciones previstas se encuentran licitadas al 98,7% y adjudicadas al 79%. Su ejecución finalizará en mayo de 2026 tras obtener una prórroga por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La ejecución se llevará a cabo en los próximos meses, porque fue en diciembre de 2024 cuando llegó al consistorio palmeño la resolución definitiva del proyecto y se han tenido que cumplir los plazos que determina la ley.

La concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Palma del Río, Mari Ángeles Zamora, ha informado, en declaraciones a CÓRDOBA, que «se estableció esta subvención como prioridad en todos los departamentos del Ayuntamiento: en secretaría, en intervención, en contratación, porque suponían tres millones de euros para la ciudad» y «no se podían dejar escapar» a juicio de la edil. Zamora está al frente de una comisión de trabajo para este proyecto que ha avanzado en la licitación de todas las partes del mismo. «Han sido unos meses muy aburridos, muy tediosos, burocráticamente hablando, porque lo que hemos hecho hasta septiembre ha sido iniciar todas las licitaciones», según comentaba la concejala.

El proyecto contempla actuar en todo el patrimonio declarado Bien de Interés Cultural de Palma del Río por lo que hay que «pedir permiso a Cultura» y eso también retrasa el inicio de las obras. Son 14 planes, cuyas obras de ejecución están iniciadas o finalizadas, puesto que existe un 79% del proyecto adjudicado a las empresas que van a trabajar en todo el proceso. «El proyecto lo está marcando el tiempo» por lo que van a trabajar con celeridad en todo lo proyectado según la edil de Cultura.

Para actuar en la zona del recinto amurallado se pidió un estudio arqueológico exhaustivo para conocer el grado de conservación y las dimensiones de sus diferentes partes. El estudio se autorizó por Cultura. De igual forma se realizó otro estudio arqueológico del edificio de caballerizas donde se ubica el Museo Municipal.

También está ejecutada al 100% la limpieza del recinto amurallado, donde «se le han quitado restos de verdina y arbustos» y se ha contratado a una «empresa especializada para la limpieza exhaustiva de la muralla», como comentaba Zamora.

Se le ha dado prioridad para que esté finalizado en el primer cuatrimestre de 2026

Por último, también está finalizada la fuente ornamental de la Plaza Mayor de Andalucía, una fuente que ya existía pero «por razones que desconocemos se había hundido» y se ha optado por recuperarla. Se trata de una fuente a ras de suelo con un refuerzo estructural y una instalación de un sistema eficiente de agua.

El proyecto contemplaba el poder caminar por el adarve de la muralla para visualizar una parte de la ciudad desde esta perspectiva. Finalmente esta parte del proyecto «se ha quedado en un mirador de unos 5 metros. No es lo que nosotros queríamos, no son los 20 metros que se pretendía inicialmente. Va a tener acceso por Santa Clara, la parte que está pegada a la piscina, por la parte exterior e interior se va a hacer una escalera y esa torre se va a recubrir y permitirá subir y bajar», por lo que se podrá disfrutar de ese trozo de muralla desde la esquina de Santa Clara hasta la Fuentecilla de los Frailes, como explica la concejala. «Nos hubiera gustado acceder al otro lado del colegio, pero por cuestiones puramente de tiempo no vamos a poder hacerlo. Este es el plan que va más lento» y cuya licitación está en curso aunque la responsable de Cultura explica que será ampliable en el futuro.

Antiguas caballerizas

Palma del Río ya albergaba su museo municipal en las antiguas caballerizas pero es «un edificio muy antiguo, con muchas humedades, con una climatización muy deficiente, con unas escaleras que impiden la accesibilidad a personas con movilidad reducida a la planta superior» e, incluso según explica Zamora, un edificio que «no estaba musealizado correctamente». Aun así, alaba el trabajo de corporaciones y técnicos anteriores, pero a través de los fondos europeos se va a producir un gran cambio. Se rehabilitará el edificio modernizando todo, poniendo en valor aspectos arquitectónicos de carácter patrimonial. También se mejorará la eficiencia energética y la climatización. Este plan está en ejecución, por lo que de aquí a mayo no será visitable el museo y las asociaciones que usaban el edificio como local de ensayo «se han reubicado». Dentro de la nueva musealización «se van a hacer recreaciones en 3D de la muralla» para que sea «todo muy didáctico y pedagógico», prestando atención a los elementos arqueológicos y a las artes y costumbres. «Mi intención es que se amplíe el museo porque hay tantísimo material guardado en almacenes que creo que sería maravilloso que se le diera espacio a todo», expresa Zamora.

Otras actuaciones

El proyecto también contempla mejoras en la antigua alhóndiga, que hoy alberga la oficina de turismo mejorando las condiciones de habitabilidad y el sistema de climatización y cuyo plan se encuentra en fase de adjudicación. También se actuará en los patios del Espacio Cultural Santa Clara, con la colocación de toldos en el claustro y el patio del laurel.

Para mejorar la accesibilidad y paisajismo del conjunto histórico se recuperará y ordenará la plaza del Cerro de la Iglesia con la introducción de suelos drenantes, vegetación y espacios de estancia sombreados. Dentro de este plan también se ofrecerá mejor accesibilidad al museo municipal, se recuperarán las fuentes que hay en la Alcazaba y se plantará más vegetación para generar refugios climáticos. En cuanto a la gestión de residuos, tanto en el parque Adolfo Suárez como en la Fuentecilla de los Frailes se pondrán «nuevos contenedores integrados en el paisaje».

Dentro de este plan también se contempla mejora del alumbrado público y alumbrado ornamental del conjunto histórico con luminarias de tecnología led para reducir el consumo energético y dar mayor sostenibilidad. Se incluye también una limpieza de los edificios de Caballerizas, la antigua alhóndiga y Santa Clara donde también se aprovechará «para pintar y arreglar desconchones», según afirmó la concejala de Cultura.

Por último, en movilidad sostenible se dispondrán dos puntos de carga dobles para vehículos eléctricos cerca de la capilla de las Angustias.

Plan de marketing turístico

Con el objetivo de que toda la actuación tenga la repercusión deseada se incluye un plan de marketing turístico y señalética que ya se está ejecutando. «Tendremos una nueva identidad corporativa, una página web propia, nuevos folletos, nuevas rutas...» que, según Zamora, se irá conociendo a medida que avancen los trabajos de los diferentes planes del proyecto.

La responsable de Cultura también avanzó que si queda dinero y da tiempo se darán otras actuaciones que tienen «en un cajón desastre», como la colocación de cámaras de videovigilancia en la zona de la muralla o seguir aumentando sombras en todo el recinto amurallado. Todas estas actuaciones adicionales la determinarán el tiempo y, si se diera el caso, las prórrogas que pueda otorgar el ministerio.