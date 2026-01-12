Pozoblanco pide una solución a los problemas de recepción de la señal de TDT

El norte de la provincia de Córdoba viene sufriendo de manera recurrente problemas con la cobertura y el acceso a iInternet con importantes interrupciones, una situación a la que hay que añadir dificultades para la recepción de la señal de televisión. Aunque no es una situación permanente, sí existen problemas esporádicos en algunas localidades como Pozoblanco, con la ciudadanía expresando sus quejas después de que durante varios días se haya tenido acceso únicamente a algunos canales de televisión.

Así lo confirman varios ciudadanos a CÓRDOBA apuntando que "durante la semana pasada únicamente se veía Canal Sur, algunos días se veían otros canales aunque pixelados y parece que la situación ha mejorado en los últimos días". No hay una única casuística porque hay otros vecinos cuya situación durante los últimos días ha sido que "apenas hemos podido ver cuatro canales de toda la oferta televisiva", sin que se siga un único patrón. Las redes sociales también han canalizado estas quejas y ahí las voces son diversas porque aparecen quienes no tienen problemas y otros ciudadanos que dejan claro que se trata de un problema recurrente que aparece cada cierto tiempo.

El alcalde manifiesta las quejas de los vecinos

Ante esta realidad, el Ayuntamiento de la localidad comunicó que el alcalde, Santiago Cabello, ha vuelto a trasladar a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba y a la empresa Retevisión, del grupo Cellnex Telecom, a través de dos cartas las "numerosas" incidencias que se vienen registrando desde hace semanas en la emisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en la localidad, con el objetivo de que se adopten medidas urgentes que permitan restablecer con normalidad este servicio básico para la ciudadanía.

El regidor ha explicado que el Ayuntamiento continúa recibiendo quejas constantes por parte de vecinos que sufren cortes, pérdida de señal o deficiencias graves en la recepción de numerosos canales, entre ellos los de la televisión pública estatal. Cabello ha recordado que la competencia en materia de emisión de la TDT corresponde al Gobierno de España a través de RTVE y que el servicio está adjudicado a la empresa Retevisión, por lo que desde el ámbito municipal "lo único que podemos hacer es trasladar formalmente el problema a la administración responsable y a la empresa concesionaria, algo que llevamos haciendo en los últimos días, ante la persistencia de las incidencias".

El diagnóstico, crucial

Por su parte, desde la Subdelegación de Córdoba se señala, a preguntas de este periódico, que había constancia de problemas tras el apagón del 28 de abril, unas anomalías que quedaron solventadas. Además, se incide en que esos problemas correspondieron a la parte privada. No obstante, y tras comunicarle las nuevas quejas de la ciudadanía, la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones enviará esta misma semana un equipo para abordar dos cuestiones: la intensidad de la señal y valorar los equipos que dan esa señal. Todo ello con el objetivo de delimitar si los problemas afectan a la parte pública o a la privada. "En el momento en el que tengamos el diagnóstico se tomarán las medidas correspondientes", apuntan desde la Subdelegación de Córdoba.