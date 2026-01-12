Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidos en Jauja por tráfico de drogas tras desmantelar una plantación de marihuana

La Policía Nacional localizó 115 plantas y detectó un enganche ilegal a la red eléctrica en una vivienda de la pedanía lucentina

Un agente de la Policía Nacional en la plantación de marihuana desmantelada en la aldea lucentina de Jauja.

Un agente de la Policía Nacional en la plantación de marihuana desmantelada en la aldea lucentina de Jauja. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Policía Nacional ha detenido a dos vecinos de la pedanía lucentina de Jauja, en la provincia de Córdoba, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, tras desmantelar una plantación indoor de marihuana instalada en el interior de su domicilio.

Investigación iniciada en diciembre

La investigación se inició a mediados del mes de diciembre, cuando agentes de la Policía Nacional en Lucena tuvieron conocimiento de la posible existencia de un cultivo interior de marihuana en una vivienda de Jauja. Durante las comprobaciones, los agentes detectaron un fuerte olor a marihuana procedente del inmueble, así como indicios de una posible manipulación del suministro eléctrico, explica la Policía Nacional en una nota de prensa.

Tras realizar las gestiones oportunas con la compañía suministradora, se confirmó que la vivienda se encontraba enganchada ilegalmente a la red eléctrica, lo que reforzó las sospechas policiales.

Entrada y registro en el domicilio

Una vez identificados los presuntos responsables, la Policía Nacional desplegó un dispositivo para la entrada y registro del inmueble. En el interior, los agentes localizaron un invernadero tipo indoor en pleno funcionamiento, con un total de 115 plantas de marihuana, de aproximadamente 50 centímetros de altura.

Además, se intervinieron numerosos útiles y materiales empleados para el cultivo, entre ellos tres lámparas LED, dos aparatos de aire acondicionado, tres ventiladores, una turbina y otros efectos necesarios para el mantenimiento de la plantación.

Delitos imputados

Como resultado de la intervención, se procedió a la detención de los dos moradores del domicilio, a quienes se les imputa la presunta autoría de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

