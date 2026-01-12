El plan especial de Campo de Aras en Lucena supera sus primeras fases para regularizar 500 edificaciones

Han concluido los tres primeros meses de trabajo para la elaboración del Plan Especial de Adecuación Ambiental de la Zona Sur de Lucena, alternativa diseñada con la finalidad de regularizar dos planes parciales en la zona residencial e industrial de Campo de Aras que afectan a unas 500 edificaciones.

La empresa Narval Ingeniería, adjudicataria del contrato de asistencia técnica para la redacción del documento, inició los estudios pertinentes a mediados de septiembre, una vez formalizado el contrato suscrito con el Ayuntamiento, con un importe de 215.000 euros.

Esta consultora especializada, radicada en Málaga, ha cubierto las primeras fases realizando, por ejemplo, la actualización cartográfica del ámbito de actuación, los sectores SR-1 y SR-2, inscribiendo una cifra provisional y aproximada de 500 edificaciones.

El inventario configurado plasma la compatibilidad urbanística del suelo analizado y la motivación preliminar de las delimitaciones, aplicando criterios de cohesión territorial, densidad y evaluaciones jurídicas y sostenibles. Los miembros del equipo multidisciplinar han aportado unas fichas individualizadas de cada construcción cuya información, en un futuro, se reforzará a través de reuniones personalizadas con los propietarios.

Carretera de Campo de Aras en Lucena. / Manuel González

El primer borrador del plan estará en febrero

En una siguiente fase, la concesionaría afrontará la composición de planes generales de delimitación, además de especificar las áreas homogéneas para un posterior desarrollo de las actuaciones pertinentes.

A mediados del mes de febrero, según estipula el cronograma, el Ayuntamiento recibirá el primer borrador del plan y el documento ambiental, iniciándose con estos fundamentos la tramitación administrativa.

La concejala de Urbanismo, Charo Valverde, celebró "el ritmo muy bueno" imprimido a este procedimiento, al tiempo que puntualizó que el plazo de ejecución engloba 36 meses. De acuerdo a las previsiones actuales, "el trabajo de campo” concluirá "después del verano", entre septiembre y octubre, vislumbrándose a partir de entonces la redacción definitiva de este instrumento de planeamiento, orientado a dotar de los suministros básicos y ordenar las propiedades existentes con un tiempo mínimo acreditado de seis años.

Obligados a tener la declaración de asimilado fuera de ordenación

En su intervención, Vicente Muñoz, ingeniero de Caminos del servicio de Urbanismo, recordó que "todas las edificaciones que están dentro del plan especial" y reúnan los requisitos exigidos "están obligadas a solicitar y obtener" la declaración de Asimilado afuera de Ordenación (AFO). Esta figura del AFO resulta opcional para el resto de parcelas, sin condicionantes temporales. Por el momento, en torno a una decena de propiedades han cursado la petición para acogerse a este régimen.

La edil popular admitió que, "si todo va bien", la fórmula de este plan se implantará en otras zonas de diseminados, excluyéndose a Las Vegas y el SR-3, también localizado en Campo de Aras, al constar sendos planeamientos concluidos y aprobados.