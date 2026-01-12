La nueva licitación de las cámaras de Lucena refuerza el contenido técnico

La configuración del nuevo pliego sobre la instalación, en su primera fase, de las cámaras de videovigilancia en Lucena culminará en solo unas semanas. Impulsado por el área de Seguridad Ciudadana, participan en su elaboración la Policía Local, técnicos de la sección de Informática y la delegación de Servicios Operativos. Actualmente, la redacción permanece «bastante avanzada» y la publicación del expediente se emplaza en el primer trimestre de este año.

Una alegación formulada por una empresa ante el Tribunal de Recursos Contractuales provocó, en agosto, la cancelación de la primera licitación. El órgano administrativo admitió uno de los tres fundamentos argumentados, abogando, desde el Ayuntamiento, por retrotraer al inicio el procedimiento.

Desde el equipo de gobierno, explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, determinaron «revisar por completo» los pliegos. Esencialmente, las modificaciones en curso consisten en la ampliación de las especificaciones correspondientes a los condicionantes técnicos, tales como la localización y la instalación de los dispositivos; los puntos de conexión eléctrica o el suministro de la fibra óptica, aérea o subterránea. En definitiva, incrementar las concreciones al objeto de «eliminar las dudas» para las empresas concurrentes.

Mañana martes, el alcalde, Aurelio Fernández, y el propio Ángel Novillo mantendrán una reunión con el personal municipal implicado con el propósito de ultimar la documentación generada.

Colocación en distintos puntos de la ciudad

Esta dilación, prácticamente de un año, motivará la ejecución en este ejercicio 2026 del grueso de la actuación, en una primera fase integrada por la distribución de unas 70 cámaras en diferentes puntos del término municipal, tanto en el casco urbano como en las rondas de circunvalación y los polígonos industriales. El importe definitivo aumentará ligeramente sobre los 150.000 euros estipulados en el presupuesto original.

Como efecto directo, el Consistorio traslada al 2027 la segunda fase, hasta implantar un circuito cerrado de grabación continua, con visualización permanente en la Jefatura de la Policía Local, con un total de 93 cámaras.

El edil popular reseña la preferencia por «hacer lo más completo posible» este pliego, aunque conlleve un tiempo superior, para que «no haya ningún problema».

Esta tipología de cámaras descarta la imposición automática de multas y sólo incorpora la lectura en tiempo real de las matrículas, sobre todo en los puntos de acceso a la localidad.

La futura adjudicación, con una vigencia de cuatro años, implica el mantenimiento de los componentes físicos, la reconversión tecnológica de la sala operativa de la Policía Local y la proporción de los programas informáticos adecuados. Estas cámaras advertirán sobre congestiones del tráfico o sectores con elevado flujo de peatones. Únicamente a requerimiento de la autoridad judicial las imágenes almacenadas constituirán pruebas en la resolución de delitos.