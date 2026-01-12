Montoro potencia el oleoturismo con una jornada técnica

El Ayuntamiento de Montoro celebró este lunes, en la Oficina de Turismo del municipio, una jornada informativa dirigida al sector turístico y olivícola con el objetivo de presentar los avances del Plan de Impulso del Oleoturismo, una iniciativa estratégica que se desarrollará a lo largo de este año para reforzar la identidad oleícola del municipio y posicionarlo como destino de referencia en torno al AOVE y la cultura del olivo, según ha informado el Ayuntamiento.

La iniciativa está financiada por el Ayuntamiento de Montoro y cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba, sumando esfuerzos para potenciar la marca Montoro dentro de la oferta turística provincial y nacional.

La alcaldesa de Montoro, Lola Amo, destacó durante su intervención que este plan "es un compromiso con nuestra identidad y nuestro futuro", poniendo en valor la riqueza del olivar y la tradición oleícola del municipio como elementos diferenciales. En este sentido, subrayó que el verdadero potencial del proyecto reside en su capacidad para generar valor añadido al esfuerzo diario de agricultores, almazaras, hosteleros y profesionales del sector turístico. "El éxito de este plan de oleoturismo será el éxito del trabajo en equipo; solo si trabajamos de la mano ayuntamiento, sector primario y sector servicios conseguiremos que el trabajo de tanta gente en nuestro pueblo tenga mayor reconocimiento y mayores oportunidades de futuro”, dijo.

Participantes en la jornada de oleturismo de Montoro. / CÓRDOBA

La jornada contó con una elevada participación de almazaras, alojamientos, restaurantes, empresas de turismo activo y otros agentes locales. Desde el Ayuntamiento se incidió en que el éxito del plan no es una meta administrativa, sino un logro colectivo que solo puede alcanzarse mediante la implicación real y coordinada de todo el sector.

La concejala delegada de Turismo, María Jesús Rodríguez Amor, remarcó que el objetivo es consolidar a Montoro dentro de la Red de Oleoturismo de España mediante una propuesta sólida y auténtica. "Este proyecto requiere una implicación directa y constante. Es el trabajo conjunto entre el sector público y el privado lo que marcará la diferencia y lo que nos permitirá posicionarnos con fuerza. Si todos los agentes remamos en la misma dirección, Montoro será imbatible como destino", afirmó.

Las medidas propuestas para el sector

Durante la sesión se expusieron las principales líneas de actuación del plan, que contempla medidas para la creación de experiencias oleoturísticas, el refuerzo de la promoción, la asistencia técnica a empresas y la ordenación del producto turístico vinculado al olivar. El desarrollo del proyecto cuenta con la asistencia técnica de Dinamiza Asesores, encargada del diseño de experiencias y del acompañamiento a las empresas para su integración en la Red de Oleoturismo de España.

El director de Dinamiza Asesores, Manuel Romero, valoró muy positivamente la respuesta del sector local y señaló que Montoro "tiene una base competitiva excepcional". Según explicó, la metodología de trabajo se centrará en transformar esos recursos en productos turísticos comercializables que respondan a la demanda actual de experiencias auténticas. "La participación de hoy demuestra que existe una voluntad clara de entender el oleoturismo como un proyecto coral, donde la colaboración es la clave de la competitividad", añadió.

La jornada concluyó con el compromiso compartido de aprovechar el potencial del oleoturismo como motor de desarrollo económico y creación de empleo. El Ayuntamiento de Montoro agradece la participación activa de todos los asistentes e invita al sector a seguir implicándose en las próximas fases del proyecto.