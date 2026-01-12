Seis hermandades de Montilla restaurarán su patrimonio cofrade gracias a la Diputación de Córdoba

La aprobación de seis proyectos de restauración del patrimonio cofrade de Montilla permitirá a seis hermandades y comunidades religiosas de la localidad intervenir en algunas de las imágenes devocionales más queridas del municipio, en el marco del programa impulsado por la Diputación de Córdoba para la recuperación de enseres y tallas de la Semana Santa.

La institución provincial dio a conocer los detalles de esta convocatoria de restauración de patrimonio cofrade que, en su edición de 2025, contó con una dotación global de 1,2 millones de euros y alcanza a un total de 112 entidades repartidas por 35 municipios de la provincia.

Las imágenes del Rescatado y la Virgen de la Soledad

En el ámbito concreto de Montilla, las actuaciones aprobadas permitirán a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores disponer de una ayuda de 11.181 euros para la restauración del Rescatado, mientras que la Pontificia Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de la Madre de Dios dispondrá de 10.377 euros para la intervención en la imagen de María Santísima de la Soledad, ambas veneradas en la parroquia de San Francisco Solano.

La Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas recibirá 11.727 euros para la restauración del Señor, una obra del imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo. Por su parte, la Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén ha sido beneficiaria de 4.869 euros para la restauración de La Borriquita, a manos del aguilarense Rafael Sánchez García, encargado de acometer una intervención destinada a preservar una obra realizada en 1945 en los talleres valencianos de Olot.

Imágenes conventuales

Especial relevancia adquieren las intervenciones previstas en el ámbito conventual. La Comunidad de Clarisas del Monasterio de Santa Clara contará con una ayuda de 15.917 euros para el mantenimiento del Nazareno, una obra atribuida a las Hermanas Cueto y fechada en la primera mitad del siglo XVIII. Finalmente, la Virgen del Rosario del convento de Santa Ana, venerada en clausura, recibirá una subvención de 13.092 euros, destinada a la conservación de una imagen de extraordinario valor artístico y devocional.

Según se recoge en la convocatoria, las restauraciones deberán materializarse antes del próximo 30 de septiembre, un tiempo que permitirá abordar las intervenciones con el rigor técnico necesario y con el cuidado que exigen unas piezas que forman parte de la memoria colectiva de Montilla.