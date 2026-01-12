La Mancomunidad de Los Pedroches negocia con la Diputación de Córdoba su apoyo para la ejecución de la Agenda Urbana

La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, en la primera reunión presidida por Celia Valverde, ha aprobado el impulso a varios proyectos estratégicos para la comarca mientras negocia con la Diputación de Córdoba el apoyo de la institución provincial a la ejecución de la Agenda Urbana.

En el transcurso de la sesión, la presidenta ha informado de la reunión mantenida con el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes. En dicho encuentro, uno de los temas prioritarios abordados ha sido la situación de la Agenda Urbana Pozoblanco-Los Pedroches, diseñada por la propia Diputación y que ha sido seleccionada para recibir financiación europea a través de los Planes de Actuación Integrados con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027.

La Agenda Urbana de Los Pedroches ha obtenido una asignación de 5,9 millones de euros de fondos europeos, sobre una petición inicial de 7 millones de euros, lo que implica que la financiación de la UE cubre aproximadamente el 85% de lo solicitado. Ante esta circunstancia, Celia Valverde ha trasladado al presidente de la Diputación la necesidad de que la institución provincial respalde económicamente este proyecto, con el objetivo de aliviar la carga financiera de los ayuntamientos.

"La Agenda Urbana es una herramienta fundamental para transformar nuestros municipios, mejorar infraestructuras y servicios y avanzar en sostenibilidad, pero requiere de un esfuerzo económico importante", ha señalado la presidenta de la Mancomunidad. Según ha explicado Valverde, el presidente de la Diputación ha mostrado su disposición a colaborar, dentro de la ampliación presupuestaria prevista para este tipo de actuaciones en el borrador del presupuesto provincial de 2026, cuya aprobación definitiva, aún pendiente, será determinante para concretar este respaldo institucional.

Las conexiones del embalse de La Colada

En la reunión con Salvador Fuentes también se ha abordado el proyecto de conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, cuya actualización técnica ha sido elaborada por la Junta de Andalucía y remitida a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, encontrándose actualmente pendiente de aprobación. La presidenta de la Mancomunidad ha mostrado su confianza en que puedan producirse avances significativos tanto en este proyecto como en la financiación de la Agenda Urbana, una vez se aprueben los presupuestos provinciales y la CHG acepte la actualización técnica.

En este contexto, Valverde ha recordado que, junto a esta actuación, no deberia descartarse la conexión entre Sierra Boyera y Puente Nuevo como solución alternativa, una reivindicación aprobada por unanimidad por la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches el pasado año. "La garantía de recursos hídricos es una cuestión estratégica para el futuro de la comarca y requiere una planificación integral y el compromiso de todas las administraciones", ha indicado la presidenta de la entidad.

Durante la reunión, el presidente de la Diputación de Córdoba ha informado también a la presidenta de la Mancomunidad de las alegaciones presentadas por la Diputación y la Junta a la planificación de la red de transporte eléctrico 2025-2030 del Gobierno de España. Dichas alegaciones, que según la Diputación es esencial que se incorporen a la planificación, tienen como objetivo prioritario atender las necesidades energéticas de la zona norte de la provincia, consideradas estratégicas para su desarrollo futuro.

Promoción del producto turístico Starlight

Por otra parte, la junta de gobierno del ente supramunicipal ha aprobado la modificación de la mesa de contratación permanente, una medida orientada a mejorar la organización y eficacia de los procedimientos administrativos de la mancomunidad, así como el pliego de servicios para la actuación y promoción del producto turístico Starlight, destinado a reforzar la proyección de la comarca como destino vinculado a la calidad de su cielo nocturno. También se ha dado luz verde al proyecto de instalación de toldos en Alcaracejos; a actuaciones para la mejora y señalización de puntos de interés ornitológico y diversas intervenciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). A ello se suman proyectos relacionados con la implantación de energía solar fotovoltaica en la comarca y con la mejora de la iluminación ornamental en varios municipios, con criterios de eficiencia energética y valorización del entorno urbano.