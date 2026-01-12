La Junta baraja abrir el nuevo centro de salud de Villanueva de Córdoba en el último trimestre de 2026

La delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, visitó este lunes las obras del nuevo centro de salud que se construye en la calle Zarza de Villanueva de Córdoba, en compañía del alcalde, Isaac Reyes, y de los responsables de la empresa Tragsa, que se encarga de su construcción. Una visita en la que el alcalde avanzó que la empresa constructora tiene previsto acabar la obra a finales de agosto y la delegada de Salud indicó que se baraja abrir ya el centro de salud con la atención a los usuarios en el último trimestre de 2026, tras la instalación del equipamiento.

María Jesús Botella recordó que el nuevo centro de salud contará con 2.200 metros de superficie construida y "los servicios que ya se estaban prestando se harán, una vez que se abra, en condiciones mucho mejores". En ese sentido se refería a las propias consultas y a cirugía menor, gabinete odontológico, rehabilitación y fisioterapia y para el personal en cuanto a enfermera comunitaria o trabajadora social.

La instalación contará con 12 consultas para adultos y una zona de pediatría, con un espacio "diferenciado y bien equipado" para cuidados críticos y urgencias.

Aspecto exterior que presentan las obras del centro de salud de Villanueva de Córdoba. / Rafa Sánchez

Cambios en el tráfico para acceder al centro de salud

En un espacio libre en el entorno de la nueva infraestructura sanitaria el Ayuntamiento va a construir unos aparcamientos, en cuya ejecución también va a colaborar la Junta de Andalucía, según avanzó la delegada, que igualmente puso de relieve que contará con placas fotovoltaicas.

El alcalde se refirió a actuaciones que está preparando el Ayuntamiento en cuando a las conducciones y también con cambios que se realizarán en el tráfico de vehículos, ya que en la calle Zarza se va a cambiar el sentido actual del tráfico para el acceso y la salida de ambulancias, "pasando a ser en sentido descendente hacia la carretera de Cardeña", y también resultará afectada la calle San Gregorio, con cambio también de dirección.

Isaac Reyes confía en que se cumplan los plazos y se pueda contar con este centro de salud antes de que termine el año.