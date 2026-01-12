Crespín valora la “gran oportunidad para Córdoba” que supone que Andalucía reciba casi 5.000 millones más en financiación frente al “maltrato” de Moreno

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha defendido este lunes la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, al considerar que supone “una gran oportunidad en inversiones para Córdoba” y para el conjunto de la comunidad andaluza.

En declaraciones a los medios antes de la reunión de la primera Ejecutiva provincial del año, Crespín ha subrayado que el nuevo modelo permitiría que Andalucía reciba cerca de 5.000 millones de euros adicionales, una cifra que ha contrapuesto al “maltrato inversor” que, a su juicio, sufre la provincia desde la llegada del PP a la Junta de Andalucía. En este sentido, ha denunciado que en los últimos siete años y medio de gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla “solo se ha ejecutado el 14% de la inversión prometida para Córdoba”, lo que se traduce, según ha detallado, en 237 millones ejecutados de los 1.824 consignados. También ha criticado la subida del 1,8% de la Patrica, que ha calificado como una “congelación de facto” de la financiación municipal.

Crespín ha calificado la propuesta de financiación como “valiente y justa”, al considerar que garantiza la prestación de los servicios públicos, fomenta la igualdad y favorece el desarrollo económico. Ha destacado que Andalucía sería la comunidad autónoma más beneficiada en términos absolutos, con un incremento estimado de unos 4.800 millones de euros cuando el sistema esté plenamente implantado, a los que se sumarían casi 1.000 millones más del Fondo de Compensación Interterritorial.

Según las estimaciones realizadas por la dirigente socialista en función del peso poblacional de la provincia, Córdoba podría recibir alrededor de 500 millones de euros adicionales. “Esto significa más recursos para sanidad, educación, dependencia, políticas de empleo y servicios públicos esenciales, especialmente en provincias con mayores desequilibrios territoriales como Córdoba”, ha afirmado. Crespín ha señalado que el nuevo modelo refuerza los criterios ligados a la población y a las necesidades reales, como el envejecimiento, la dispersión territorial, la atención sanitaria, la educación obligatoria o la dependencia.

La secretaria general del PSOE cordobés ha insistido en que la reforma impulsada por María Jesús Montero permite a Andalucía contar con ingresos más estables y planificar a medio y largo plazo mediante un reparto que ha definido como “más equitativo y transparente”. “No se trata de un privilegio, sino de un sistema en el que todas las comunidades ganan, aunque Andalucía sea la que más se beneficia por su peso demográfico y sus necesidades”, ha añadido.

En este contexto, Crespín ha resaltado el papel de Montero al frente de la negociación, asegurando que “Andalucía tiene voz y liderazgo” y que el nuevo modelo nace teniendo en cuenta las necesidades del territorio. También ha defendido el impacto positivo que esta inyección económica podría tener en Córdoba, con mejoras en hospitales y centros de salud, reducción de ratios en las aulas, refuerzo de la atención a mayores y dependientes y un mayor impulso a las políticas activas de empleo.

La dirigente socialista ha instado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, a no utilizar la financiación autonómica como “arma partidista” y a posicionarse con claridad. “O se está con una financiación justa para Andalucía o se defiende un modelo que nos perjudica por sumisión a Feijóo”, ha señalado. En este sentido, ha recordado que el propio Moreno Bonilla reclamó en noviembre 4.000 millones de euros más y que la propuesta del Gobierno central alcanza los 4.850 millones. “¿Va a rechazar 850 millones más de lo que él mismo pedía solo por sectarismo político?”, se ha preguntado.

Crespín ha vinculado el estado actual de los servicios públicos andaluces con la gestión del Gobierno del PP y ha denunciado que, bajo el mandato de Moreno Bonilla, los seguros privados han crecido un 35% en Andalucía. También ha criticado la política sanitaria de la Junta y el colapso del sistema durante el último pico de gripe.

Por último, ha anunciado que el PSOE de Córdoba desarrollará en las próximas semanas una campaña informativa para explicar el nuevo modelo de financiación y exigir que cada euro que llegue a Andalucía se traduzca en mejores servicios y más oportunidades para la ciudadanía. “María Jesús Montero ha cumplido su palabra y Andalucía sale ganando”, ha afirmado, concluyendo que “el PSOE es el único partido que defiende los intereses de Andalucía con hechos y cifras”.