Estos son los únicos tres pueblos de Córdoba con caída de precios en la compraventa vivienda

El precio de la vivienda en España continuó en 2025 la tendencia de escalada observada el año anterior y que según los expertos se mantendrá durante este 2026 con la previsión de romper las cifras de la burbuja inmobiliaria previa a la crisis económica de 2008, con cifras de vértigo y acrecentando la brecha de acceso a la vivienda para muchos sectores de la población.

Los datos mensuales del portal especializado Idealista, que analiza en un informe la Evolución del precio de la vivienda en venta en España, confirma la tendencia, con un coste medio de 2.639 euros por metro cuadrado en España al cierre de 2025, lo que supone un incremento del 16,2 por ciento respecto a diciembre de 2024.

Viviendas en Córdoba capital. / A. J. González / Archivo

En el caso de Andalucía, se supera la media nacional con un coste de 2.755 euros por metro cuadrado, lo que supone una aumento del 18,9% en doce meses. Si se analiza por provincias, destaca el coste medio de la vivienda en Málaga, con 4.047 euros por metro cuadrado (un 15,4 por ciento más), seguida de Cádiz, 2.249 euros (+13,9%) y Sevilla, 1.850 euros (un 13,9% más).

Le siguen Granada (1.723 euros), Huelva (1.618 euros), Almería (1.509 euros), Córdoba (1.290 euros) y Jaén (863 euros). En términos absolutos, la provincia donde más aumenta el precio de la vivienda es Almería, con un 15,6% más, seguida de Málaga y Granada. Por el contrario, Jaén y Córdoba, es donde menor diferencia hay respecto al año anterior, con un incremento del 2,3 y 5,7 por ciento.

Los precios de la vivienda en Córdoba

En el caso de Córdoba, la provincia se sitúa entre los territorios donde es más asequible acceder a la vivienda, o en todo caso, donde más se contienen los precios, si se tiene en cuenta la media de 1.290 euros el metro cuadrado.

En la capital, la subida de los precios está por debajo de la media nacional o andaluza, aunque sí supera en tres puntos la media de la provincia. Así, los datos de Idealista fijan un coste de 1.677 euros el metro cuadrado en diciembre de 2005, lo que representa una subida del 8,6 por ciento respecto a diciembre de 2024.

Dos mujeres delante del escaparate de una inmobiliaria. / A. J. GONZÁLEZ

Córdoba capital es el municipio con mayor coste por metro cuadrado, aunque también destacan, por precio, las localidades de La Carlota (1.083 euros), Cabra (1.026 euros), Lucena (985 euros), Villafranca (911 euros) y Priego de Córdoba, con un coste de 895 euros el metro cuadrado.

El metro cuadrado, municipio a municipio

El informe de Idealista incluye los datos de 19 municipios de la provincia a fecha de diciembre de 2025. Estos son los precios del metro cuadrado:

Dónde sube y dónde baja la vivienda en Córdoba

Entre los municipios donde más sube la vivienda, destaca el aumento de precios en las poblaciones de Iznájar, con un 23,9 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior; Peñarroya, con un 22,3% más y Moriles, con un 23,2% más.

A destacar también el caso de Palma del Río, donde la variación es prácticamente nula, con un incremento del 0,2 por ciento.

El municipio de Iznájar tiene el mayor incremento en el precio de la vivienda por metro cuadrado. / AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR

Por otro lado, hay tres municipios de la provincia que rompen la tendencia de subida nacional con una bajada de precio, y que en uno de los casos es especialmente significativa. Se trata de El Carpio, donde el precio de 497 euros por metro cuadrado supone una caída del 11,7% respecto a 2024.

En la misma tendencia están Fernán Núñez, con un coste del 677 euros, y una caída del 2,2%, y Villafranca, que a pesar de figurar como uno de los municipios con mayor coste del metro cuadrado, registra una bajada del 2%.

El Carpio, en el top 10

Respecto al caso de El Carpio, el municipio cordobés fue destacado por Idealista como uno de los diez en los que más bajó la vivienda usada entre octubre de 2024 y octubre de 2025. Los diez municipios localizados por Idealista se sitúan en las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Región de Murcia, Cantabria, Extremadura y Castilla y León.

El ranking lo lidera el municipio andaluz de Torreperogil (Jaén) y el cacereño de Arroyo de la Luz, en Extremadura, con una caída del 21 por ciento entre octubre de 2024 y octubre de 2025, y una media del precio del metro cuadrado de 549 y 483 euros, respectivamente.

El municipio cordobés de El Carpio aparece en el quinto lugar de la clasificación, con una caída del 13%. Cifra que comparte con Mojados (Valladolid) y los murcianos de Alguazas y Abarán.