Córdoba impulsa una campaña educativa y turística basada en el documental 'Iberia, naturaleza infinita'

La Diputación de Córdoba ha presentado la campaña de sensibilización y educación ambiental Iberia, naturaleza infinita, una iniciativa que toma como eje el documental homónimo dirigido por Arturo Menor y que refuerza el vínculo entre patrimonio natural, educación y turismo sostenible. El proyecto, que intentarán llevarlo también a Fitur este mes de enero, se apoya en una nueva plataforma digital y en un programa de difusión dirigido tanto a ayuntamientos como a centros educativos de la provincia.

Durante la presentación, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite, ha subrayado que se trata de "un nuevo producto turístico, medioambiental y educativo" que aprovecha el potencial divulgativo de una película "absolutamente extraordinaria" rodada en trece municipios cordobeses y reconocida a nivel nacional e internacional.

Una web como eje del proyecto

Una de las principales novedades de la campaña es la creación de la web iberia.dipucordoba.es, integrada en el dominio de la Diputación. La plataforma ofrece información detallada sobre los enclaves naturales de la provincia que aparecen en el documental, fragmentos de la película y un recorrido visual por espacios de alto valor ecológico.

La web se estructura en torno a dos grandes bloques: Córdoba en Iberia, que recoge las localizaciones donde se rodó el filme, e Iberia en Córdoba, dedicado a otros espacios naturales que, aun no apareciendo en la película, comparten especies y valores ambientales similares. Cada ficha incluye vídeos, fotografías, datos sobre biodiversidad, anécdotas del rodaje, recomendaciones de visita, accesibilidad, rutas cercanas y propuestas de actividades.

Proyecciones gratuitas en la provincia

La campaña contempla además la posibilidad de que los ayuntamientos soliciten la proyección gratuita del documental en sus municipios. La Diputación ha adquirido los derechos para facilitar estos visionados, con especial interés en las cabeceras de comarca y en las localidades donde se desarrolló el rodaje, ampliando así la experiencia que ya tuvo lugar en el cine de verano de La Fuenseca.

Educación ambiental en las aulas

Otro de los pilares del proyecto es su vertiente educativa. En colaboración con la administración educativa, se ha diseñado una unidad didáctica dirigida a centros no universitarios de la provincia. A través de la web, los colegios e institutos pueden solicitar el acceso online al documental y a un material pedagógico que propone actividades antes y después del visionado, con el objetivo de fomentar el conocimiento, la valoración y la conservación del entorno natural.

"El espíritu con el que hago estas obras es fundamentalmente educativo", ha señalado Arturo Menor, quien ha destacado su satisfacción por ver el documental convertido en una herramienta al servicio del alumnado cordobés.

Turismo de pantalla y proyección internacional

Por su parte, el presidente de la Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, ha puesto el acento en el impacto del denominado turismo de pantalla, destacando que Iberia, naturaleza infinita se está visionando en más de 140 países. Según ha explicado, este tipo de producciones generan un fuerte vínculo emocional con el espectador y despiertan el deseo de conocer los lugares que aparecen en pantalla, con un efecto promocional duradero y difícil de alcanzar mediante campañas convencionales.

Un documental con sello cordobés

Iberia, naturaleza infinita recorre la península ibérica siguiendo el viaje de un águila real expulsada de su territorio, desde la cordillera Cantábrica hasta las sierras Béticas. En la provincia de Córdoba, el filme muestra parajes como el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro -con presencia de municipios como Montoro y Adamuz- y el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, entre otros espacios de alto valor paisajístico y faunístico.

El documental ha sido nominado a los Premios Goya y Forqué 2023 y ha recibido dos Premios Carmen del Cine Andaluz, a mejor sonido y mejor largometraje documental, consolidándose como una referencia del cine de naturaleza hecho en Andalucía.

Con esta campaña, la Diputación de Córdoba da "un paso más en la utilización del audiovisual como herramienta estratégica para la educación ambiental, la promoción turística y la puesta en valor de la riqueza natural de la provincia".