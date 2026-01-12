La campaña de Navidad del COF de Lucena reparte 43.770 euros entre Cáritas y el comedor social Virgen de Araceli

La última campaña de Navidad del Centro de Orientación Familiar San Juan Pablo II en Lucena ha reproducido cifras similares a la edición de 2024. El balance económico ha alcanzado una cuantía de 43.770 euros, dinero repartido equitativamente entre las cinco Cáritas parroquiales de la localidad y el comedor social Virgen de Araceli, gestionado igualmente por la Iglesia Católica en un espacio anexo al templo parroquial de la Sagrada Familia.

Múltiples colectivos, entidades, organismos públicos y aportaciones particulares han contribuido con esta acción benéfica. Los días centrales tuvieron lugar el 19 y 20 de diciembre del pasado año, con sendas jornadas de puertas abiertas, en la propia sede del COF, ubicada en la calle Maristas.

Previamente, voluntarios y matrimonios del COF realizaron un programa de concienciación con visitas a empresas, centros educativos o comercios, así como la asistencia a las eucaristías de la totalidad de las iglesias de la localidad.

Valoración del centro

Desde el COF, el coordinador de la campaña, Pedro Arroyo, ha trasladado la gratitud de la entidad a la ciudad de Lucena en su conjunto "por su participación y colaboración". Esta iniciativa solidaria, que cumple su decimoctava edición, posibilitará "que ninguna familia que convive con nosotros pase necesidad en estos próximos meses". En idéntico sentido, este montante propicia que "un año más, el comedor social continúe con su extraordinaria labor", apostilla Arroyo.

Los datos facilitados desde el COF cifran en unas 500 personas, pertenecientes a más de 180 familias, el número de usuarios habituales atendidos en la localidad por Cáritas. De otro lado, el comedor social Virgen de Araceli recibe diariamente a unos 60 beneficiarios.