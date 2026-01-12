Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Biblioteca de Lucena tendrá la nueva máquina de climatización en esta semana

Tras las quejas del PSOE, el equipo de gobierno responde que la Biblioteca siempre ha tenido climatización parcial y critica la falta de previsión de gobiernos anteriores

Sala de lectura de la biblioteca de Lucena.

Manuel González

Lucena

La Biblioteca Pública Municipal de Lucena dispondrá desde esta semana de una nueva máquina de climatización que sustituye a otro aparato que, según defiende el gobierno municipal, acumula averías intermitentes desde el año 2013.

La inversión ha comportado una cifra de 30.129 euros, IVA incluido. El montaje, en la zona superior, culminaba este pasado sábado y, en estos días, finalizarán las labores de conexión para su plena operatividad.

Después de las críticas vertidas el mismo viernes por parte del grupo municipal socialista, el concejal de Cultura, Francisco Barbancho, ha querido puntualizar que, en todo momento, una de las alas del edificio público, con hasta tres plantas, ha accedido a la climatización ordinaria, proporcionada por una segunda máquina desprovista de cualquier incidencia.

Francisco Barbancho, ante la nueva máquina de climatización de la biblioteca, instalada en altura.

Críticas a la oposición

No obstante, sí ha transmitido disculpas a estudiantes y usuarios por la ausencia de climatización en otro sector de las instalaciones. El edil popular comparaba la actitud del actual equipo de gobierno, emprendiendo sucesivas "mejoras" en los edificios municipales, frente a sus predecesores socialistas, ya que "los dejaron en un estado lamentable y sin previsión de futuro". A su juicio, "la oposición siempre viene tarde" y, desde su delegación, ha afirmado, se esforzarán por "tener siempre un mantenimiento correcto".

Durante su comparecencia, Barbancho se refirió a la ampliación de horarios, temporal y también estructural, con la apertura en la mañana de los sábados implementada en la Biblioteca.

