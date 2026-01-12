Equipamiento municipal
La Biblioteca de Lucena tendrá la nueva máquina de climatización en esta semana
Tras las quejas del PSOE, el equipo de gobierno responde que la Biblioteca siempre ha tenido climatización parcial y critica la falta de previsión de gobiernos anteriores
La Biblioteca Pública Municipal de Lucena dispondrá desde esta semana de una nueva máquina de climatización que sustituye a otro aparato que, según defiende el gobierno municipal, acumula averías intermitentes desde el año 2013.
La inversión ha comportado una cifra de 30.129 euros, IVA incluido. El montaje, en la zona superior, culminaba este pasado sábado y, en estos días, finalizarán las labores de conexión para su plena operatividad.
Después de las críticas vertidas el mismo viernes por parte del grupo municipal socialista, el concejal de Cultura, Francisco Barbancho, ha querido puntualizar que, en todo momento, una de las alas del edificio público, con hasta tres plantas, ha accedido a la climatización ordinaria, proporcionada por una segunda máquina desprovista de cualquier incidencia.
Críticas a la oposición
No obstante, sí ha transmitido disculpas a estudiantes y usuarios por la ausencia de climatización en otro sector de las instalaciones. El edil popular comparaba la actitud del actual equipo de gobierno, emprendiendo sucesivas "mejoras" en los edificios municipales, frente a sus predecesores socialistas, ya que "los dejaron en un estado lamentable y sin previsión de futuro". A su juicio, "la oposición siempre viene tarde" y, desde su delegación, ha afirmado, se esforzarán por "tener siempre un mantenimiento correcto".
Durante su comparecencia, Barbancho se refirió a la ampliación de horarios, temporal y también estructural, con la apertura en la mañana de los sábados implementada en la Biblioteca.
- Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
- Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
- Pastelería Solano de Aguilar de la Frontera: el sabor del tiempo que no se rinde
- «Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio de la Lotería del Niño
- Finalizan los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya
- Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez
- Fallece un varón en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute
- Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia