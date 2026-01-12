Baena logra cerca de 700.000 euros en dos programas de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía

El Ayuntamiento de Baena ha sido beneficiario de dos programas de empleo y formación de la Junta de Andalucía, dentro de la convocatoria correspondiente a 2025, con una financiación total cercana a los 700.000 euros, según ha anunciado la alcaldesa de la ciudad, María Jesús Serrano, en comparecencia ante los medios de comunicación.

La alcaldesa ha explicado que esta nueva concesión se suma a los fondos ya obtenidos por el Consistorio en materia de formación para el empleo durante los últimos años, alcanzando una cifra global de casi tres millones de euros, a los que ahora se añaden estos nuevos programas. “Es una muestra clara de la buena gestión que está realizando este Ayuntamiento en políticas activas de empleo”, ha subrayado.

En esta convocatoria, el Ayuntamiento de Baena presentó cuatro proyectos, el máximo permitido para municipios de entre 15.000 y 20.000 habitantes. Todos ellos obtuvieron una alta puntuación, siendo seleccionados en el proceso de baremación. Finalmente, dos han sido concedidos y los otros dos han quedado en lista de reserva por falta de crédito presupuestario de la Junta de Andalucía.

María Jesús Serrano ha destacado que, a pesar de que las bases de la convocatoria otorgaban puntuación adicional a entidades que no hubieran recibido programas en ediciones anteriores, lo que penaliza a Baena por haber sido beneficiaria en convocatorias previas, “la calidad y solvencia técnica de los proyectos presentados ha permitido que todos hayan sido seleccionados”.

Dos proyectos concedidos

El primero de los programas aprobados está dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y lleva por nombre Construyendo Futuro, uno de los colectivos prioritarios establecidos por la Junta de Andalucía. El proyecto cuenta con un presupuesto de 356.713,06 euros y tiene como objetivo ofrecer formación y reciclaje profesional a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, facilitando su acceso a sectores con mayor demanda laboral, fomentando su autonomía personal y mejorando su inserción sociolaboral.

El segundo programa concedido es Baena Edifica tu Futuro 2, dirigido a personas mayores de 45 años, y supone la segunda edición de una iniciativa ya desarrollada con anterioridad en el municipio. Con el mismo presupuesto, 356.713,06 euros, el proyecto busca mejorar la cualificación profesional de un colectivo especialmente afectado por el desempleo, favoreciendo su integración laboral y su estabilidad económica.

Proyectos en lista de reserva

Además, han quedado en lista de reserva dos proyectos más: Baena, Nuevas Oportunidades de Empleo Joven, para jóvenes menores de 30 años, situado en el puesto número tres; y Jardinería Inteligente y Sostenible, dirigido a personas de entre 30 y 45 años desempleadas de larga duración, en el puesto número cuatro. La alcaldesa ha solicitado a la Junta de Andalucía que estudie una ampliación del crédito para poder poner en marcha estas iniciativas, “que serían fundamentales para seguir ofreciendo oportunidades de formación y empleo a más colectivos”.

Próximos pasos

Los programas concedidos deberán comenzar antes de abril, ya que la resolución definitiva se publicó el 22 de diciembre de 2025. La selección del alumnado-trabajador se realizará a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), por lo que la alcaldesa ha animado a las personas interesadas, especialmente mayores de 45 años y mujeres víctimas de violencia de género, a mantener activas sus demandas de empleo y los códigos correspondientes.

María Jesús Serrano ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno con la formación para el empleo como herramienta clave para el desarrollo personal y profesional de la ciudadanía y ha agradecido el trabajo del Área de Desarrollo y Formación, así como de la concejala de Formación y Subvenciones y del personal técnico municipal, “gracias a quienes Baena sigue siendo uno de los municipios que más programas de empleo y formación consigue en la provincia”.