El Ayuntamiento de Puente Genil avanza en la adecuación del parking subterráneo de El Romeral para su reapertura

El Ayuntamiento de Puente Genil continúa dando pasos para la adecuación de las instalaciones del parking subterráneo del Paseo del Romeral, con vistas a su reapertura, que aunque todavía no tiene fecha, sí se espera que se lleve a cabo en los primeros meses del presente año 2026.

En este sentido, el alcalde, Sergio Velasco, ha informado que el Consistorio ha recuperado unas 60 plazas aproximadamente, que se van a poner en rotación, a excepción de las que se puedan reservar para el uso de los comerciantes con actividad económica en el mercado de abastos.

"Lo primero que se nos ha exigido para poder abrir el aparcamiento al público con todas las garantías es que todas las instalaciones estuvieran en perfecto estado de uso, por lo tanto, colaborando con la comunidad de propietarios, nos consta que ha verificado y reparado algunas incidencias que tenían en el sistema contra incendios del aparcamiento, y también han llevado a cabo algunas actuaciones en lo relativo al sistema de extracción de humo, por lo tanto, solo queda saldar cuestiones pendientes respecto al uso del ascensor", indicó el regidor.

Saldrá a licitación en unas semanas

Por otra parte, para poder poner en marcha la instalación como uso público, el alcalde recordó que "el Ayuntamiento de Puente Genil si tiene que hacer la inversión en lo relativo al sistema de barreras y control de acceso".

Sobre este particular, Sergio Velasco indicó que "ya tenemos el proyecto técnico terminado, se encuentra en el área de contratación, y estamos esperando a que salga a licitación a lo largo de las próximas semanas, de modo que una vez que se adjudique esta inversión, ya podamos poner en marcha el aparcamiento con un sistema de control y con todas las garantías, como cualquier aparcamiento en rotación, algo que pensamos que es muy importante para el centro de Puente Genil".