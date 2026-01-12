Sucesos
El Ayuntamiento de Belmez comunica que la familia afectada por el incendio de su vivienda "se encuentra en buen estado"
El Consistorio pide en un comunicado "tranquilidad" a la población y que no se difundan vídeos del incidente
El Ayuntamiento de Belmez ha publicado un comunicado oficial en sus redes sociales en el que asegura que la familia afectada por el incendio en su vivienda este lunes está "en buen estado y no ha sufrido daños personales de gravedad". Han resultado afectadas seis personas, entre ellas un menor de 15 años, por un fuego en una vivienda de esta localidad del Guadiato.
En estos momentos los familiares afectados "están recibiendo el acompañamiento y la asistencia necesaria por parte de los servicios correspondientes", según anuncia el Consistorio. En su respuesta, también incide en trasladar "un mensaje de tranquilidad a toda la ciudadanía".
Evitar una "alarma innecesaria"
Pero sobre todo, el Ayuntamiento de Belmez pide a sus vecinos que no difundan vídeos o imágenes del suceso, especialmente "aquellas en las que puedan aparecer personas afectadas o detalles sensibles del suceso". Considera que "la difusión de este tipo de contenidos no solo puede generar alarma innecesaria, sino que también vulnera la privacidad y el bienestar emocional de las personas implicadas".
El Consistorio ha agradecido "la colaboración, comprensión y solidaridad demostrada por la ciudadanía, así como la rápida actuación de los equipos de emergencia que intervinieron en el lugar".
El menor afectado es un paciente oncológico cuya enfermedad propició la creación de una asociación solidaria en el municipio, según ha confirmado este medio. Desde el año 2024 la familia está recaudando fondos para apoyar la investigación sobre tumores como los que afectan a su hijo.
