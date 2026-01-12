Reforma
Avanzan a buen ritmo las obras del mercado de abastos de Bujalance
El siguiente paso se dará con la colocación de la carpintería metálica del recinto, con dos grandes lucernarios en la cubierta
Las obras correspondientes a la segunda fase del nuevo mercado de abastos y parking municipal de Bujalance continúan desarrollándose a buen ritmo y sin desviaciones respecto al calendario inicialmente establecido.
Iniciados a mediados del pasado mes de octubre, los trabajos ejecutados hasta la fecha confirman una evolución «ordenada y técnicamente solvente del proyecto», actualmente bajo la dirección de la empresa constructora Magtel.
En el estado actual de la obra ya se han completado los trabajos previos. La fase de albañilería avanza al mismo tiempo que la estructura que definirá los futuros puestos del mercado, que se encuentra muy avanzada, configurando de manera clara la organización espacial del conjunto.
Uno de los hitos inmediatos será el inicio de la colocación de la carpintería metálica que dará forma a los dos grandes lucernarios de cubierta, elementos clave desde el punto de vista arquitectónico y ambiental. Estos lucernarios permitirán una generosa entrada de luz natural, reforzando la condición de espacio público contemporáneo y mejorando las condiciones de confort interior del mercado.
En paralelo, las instalaciones avanzan conforme a lo planificado: la red de fontanería se encuentra ya completamente ejecutada y continúan los trabajos de electricidad, climatización y montaje de ascensores, fundamentales para garantizar la accesibilidad y el correcto funcionamiento del edificio.
Si el ritmo actual se mantiene, y todo apunta a que así será, la finalización de las obras está prevista para el próximo mes de junio, consolidando esta segunda fase como una intervención estratégica para la renovación urbana y comercial de Bujalance.
- Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
- Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
- «Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio de la Lotería del Niño
- Finalizan los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya
- La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena
- Fallece un varón en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute
- Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
- La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias