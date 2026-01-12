Avanzan a buen ritmo las obras del mercado de abastos de Bujalance

Las obras correspondientes a la segunda fase del nuevo mercado de abastos y parking municipal de Bujalance continúan desarrollándose a buen ritmo y sin desviaciones respecto al calendario inicialmente establecido.

Iniciados a mediados del pasado mes de octubre, los trabajos ejecutados hasta la fecha confirman una evolución «ordenada y técnicamente solvente del proyecto», actualmente bajo la dirección de la empresa constructora Magtel.

En el estado actual de la obra ya se han completado los trabajos previos. La fase de albañilería avanza al mismo tiempo que la estructura que definirá los futuros puestos del mercado, que se encuentra muy avanzada, configurando de manera clara la organización espacial del conjunto.

Uno de los hitos inmediatos será el inicio de la colocación de la carpintería metálica que dará forma a los dos grandes lucernarios de cubierta, elementos clave desde el punto de vista arquitectónico y ambiental. Estos lucernarios permitirán una generosa entrada de luz natural, reforzando la condición de espacio público contemporáneo y mejorando las condiciones de confort interior del mercado.

En paralelo, las instalaciones avanzan conforme a lo planificado: la red de fontanería se encuentra ya completamente ejecutada y continúan los trabajos de electricidad, climatización y montaje de ascensores, fundamentales para garantizar la accesibilidad y el correcto funcionamiento del edificio.

Si el ritmo actual se mantiene, y todo apunta a que así será, la finalización de las obras está prevista para el próximo mes de junio, consolidando esta segunda fase como una intervención estratégica para la renovación urbana y comercial de Bujalance.