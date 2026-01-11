Se salta un control, hiere a un agente de la Guardia Civil y deja el coche calcinado en un olivar de Puente Genil

Un vehículo ha aparecido completamente calcinado en un olivar de Puente Genil tras huir su ocupante de un control de alcoholemia instalado por la Guardia Civil el pasado viernes por la tarde en la autovía A-92, a la altura de la salida de La Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el coche se saltó el control y se dio a la fuga, obligando a uno de los agentes que participaban en el dispositivo a arrojarse a la cuneta para evitar ser atropellado. El agente sufrió una herida leve.

El vehículo fue localizado posteriormente en el término municipal de Puente Genil, donde apareció totalmente calcinado. Por el momento no se ha producido ninguna detención y se han iniciado diligencias para tratar de identificar al conductor, que continúa en paradero desconocido.

Las primeras informaciones apuntan a que el coche podría haber sido sustraído, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.