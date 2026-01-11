Un detenido y un investigado por seis robos con fuerza en bares y comercios de Palma del Río

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a otra en Palma del Río como presuntos autores de seis delitos de robo con fuerza cometidos en bares y establecimientos comerciales de la localidad, donde llegaron a sustraer más de 5.000 euros en efectivo, además de décimos de la Lotería de Navidad.

La investigación se inició tras varias denuncias presentadas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Palma del Río, que alertaban de una serie de robos registrados durante el último trimestre de 2025. Los autores forzaban el acceso a los locales, centrando su objetivo en el dinero en efectivo, aprovechando el incremento de las recaudaciones propias de la campaña navideña, informa el instito armado en una nota de prensa.

Tras las correspondientes inspecciones técnico-oculares, los agentes comprobaron que los robos presentaban un modus operandi muy similar, lo que permitió centrar las pesquisas en un mismo grupo de autores.

Se desplazaban con rapidez

Las gestiones practicadas permitieron identificar a los presuntos responsables como dos varones con domicilio en Palma del Río, que se desplazaban rápidamente a los establecimientos seleccionados y regresaban de inmediato a su domicilio con el dinero y los efectos sustraídos, con el objetivo de dificultar su localización y detención.

Finalmente, la Guardia Civil logró vincular a ambos con un total de seis robos con fuerza, esclareciendo la totalidad de los hechos. Como resultado de la operación, se procedió a la detención de uno de los implicados y a la investigación del segundo, que, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.