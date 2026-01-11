La Cofradía del Resucitado de Aguilar conmemora sus 100 años de historia

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado de Aguilar pondrá el broche de oro a la celebración de su Primer Centenario Fundacional el próximo sábado 17 de enero, a las 19.00 horas, en el Auditorio Sebastián Valero, con un acto cargado de memoria y emoción: la presentación del libro La Luz Resucitada, obra del historiador Antonio Maestre Ballesteros.

Se trata de una ambiciosa historia gráfica de la cofradía del Domingo de Resurrección que, a lo largo de más de quinientas páginas, recorre la andadura de la hermandad desde su fundación en 1925 hasta la actualidad. Un trabajo riguroso y minucioso, fruto de una exhaustiva investigación en múltiples y variadas fuentes documentales, que reconstruye con fidelidad un siglo de fe, tradición y compromiso colectivo.

El volumen desgrana el día a día de la cofradía a través de los distintos periodos históricos que ha atravesado, poniendo el acento en las personas que la han sostenido y engrandecido con su entrega, así como en los hitos patrimoniales y devocionales más significativos que han marcado su historia. Un testimonio vivo que no solo mira al pasado, sino que ilumina el presente y proyecta el futuro de una hermandad profundamente arraigada en la vida del pueblo.