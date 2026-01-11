Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Cofradía del Resucitado de Aguilar conmemora sus 100 años de historia

El próximo sábado se presenta el libro ‘La Luz Resucitada’, de Antonio Maestre

Presentación de ‘La Luz Resucitada’ por los 100 años de la Cofradía. | G. ALBORNOZ

Presentación de ‘La Luz Resucitada’ por los 100 años de la Cofradía. | G. ALBORNOZ

Gema Albornoz

Gema Albornoz

Aguilar de la Frontera

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado de Aguilar pondrá el broche de oro a la celebración de su Primer Centenario Fundacional el próximo sábado 17 de enero, a las 19.00 horas, en el Auditorio Sebastián Valero, con un acto cargado de memoria y emoción: la presentación del libro La Luz Resucitada, obra del historiador Antonio Maestre Ballesteros.

Se trata de una ambiciosa historia gráfica de la cofradía del Domingo de Resurrección que, a lo largo de más de quinientas páginas, recorre la andadura de la hermandad desde su fundación en 1925 hasta la actualidad. Un trabajo riguroso y minucioso, fruto de una exhaustiva investigación en múltiples y variadas fuentes documentales, que reconstruye con fidelidad un siglo de fe, tradición y compromiso colectivo.

El volumen desgrana el día a día de la cofradía a través de los distintos periodos históricos que ha atravesado, poniendo el acento en las personas que la han sostenido y engrandecido con su entrega, así como en los hitos patrimoniales y devocionales más significativos que han marcado su historia. Un testimonio vivo que no solo mira al pasado, sino que ilumina el presente y proyecta el futuro de una hermandad profundamente arraigada en la vida del pueblo.

