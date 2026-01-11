Adjudicadas las obras para estabilizar y recuperar la ladera norte de la muralla de Cabra

Las actuaciones para estabilizar y poner en valor la ladera norte del barrio de la Villa de Cabra encaran ya su recta final administrativa. La empresa pública Tragsa ha cerrado la adjudicación del proyecto, un paso clave que permite avanzar hacia el inicio de unas obras, largamente esperadas, para resolver los problemas estructurales que desde hace cerca de veinte años afectan a este entorno de la muralla debido a la presencia de una falla geotectónica.

El procedimiento de licitación, tramitado por la vía abierta y ordinaria, concluyó con la presentación de una única oferta, finalmente aceptada. La adjudicación ha recaído en la empresa sevillana EYAC Gestión de Proyectos SL, que asumirá la redacción del proyecto técnico, el estudio de seguridad y salud, así como la dirección y ejecución de los trabajos.

Precisamente, la empresa adjudicataria finalizó en enero de 2023 una intervención sobre los restos del tramo sur de una muralla medieval, uniendo para ello la investigación arqueológica con la restauración y consolidación de las estructuras de los muros existentes, consolidando y recuperando la muralla en el tramo que discurre paralelo a la calle Ana de la Rosa, así como la consolidación estructural del talud que desciende hacia las traseras de la calle Tinte.

Un presupuesto inferior

Además, con esas actuaciones se eliminó el riesgo de deslizamiento en el tramo de mayor peligrosidad y permitió la integración del recinto amurallado en el tejido urbano, además de la puesta en valor de dicho enclave patrimonial, con estructuras defensivas ibéricas, romanas y medievales, de una importancia trascendental por el impacto que la recuperación de este bien tiene de significación social y cultural.

El presupuesto definitivo se sitúa por debajo del importe inicialmente previsto. Frente a los algo más de 207.000 euros del contrato de partida, la oferta adjudicada asciende a 147.500 euros, manteniendo íntegramente los servicios contemplados. Tras el preceptivo plazo de 15 días hábiles para la interposición de posibles recursos, el contrato podrá formalizarse previsiblemente a finales de enero. A partir de ese momento, el proyecto contará con un horizonte de ejecución de 24 meses, susceptible de ampliación si así lo acuerdan las partes.

La inversión supera los tres millones de euros

Esta intervención constituye la segunda gran fase de la recuperación integral de la muralla de Cabra, después de que en 2023 se inaugurara la remodelación de la ladera sur tras un prolongado proceso de ocho años. En el caso de la vertiente norte, las obras incidirán en un área especialmente sensible, tanto por su valor patrimonial como por la presencia de edificaciones históricas, siendo su objetivo principal la recuperación y consolidación de la ladera con el fin de parar su regresión y los movimientos que están provocando importantes grietas en el castillo de los duques de Sessa y condes de Cabra -hoy sede del colegio San José de la comunidad escolapia-, la iglesia conventual de Capuchinos y la casa palacio de las Franciscanas, ubicada en un palacete de estilo neomudéjar de principios del siglo XX. A la vez, el proyecto incluye la urbanización de toda la parte inferior de la ladera, ganando un nuevo espacio público y también un aparcamiento. Para ello, el Consistorio se hizo con la titularidad de los terrenos de la explanada que hay bajo la ladera del castillo, a través de una donación por parte del propietario de los mismos, que se han venido usando como aparcamiento público gratuito de vehículos.

En estos últimos meses, Tragsa ha acometido una serie de trabajos de limpieza y desbroce de la mencionada ladera junto a los que, de carácter técnico, se han realizado en el subsuelo y que han resultado imprescindibles para la redacción del proyecto de obra.

Una actuación de gran envergadura, al igual que los trabajos acometidos en la ladera sur, que permitirán no solo consolidar, sino también recuperar esta ladera norte de la Villa, gracias a una inversión que alcanza los 3.040.698,90 euros, financiados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y de los que el consistorio aportará 874.158 euros, es decir, el 28,74%.

Esta acción permitirá poner fin a los graves problemas estructurales que han venido afectando durante cerca de dos décadas a una zona del histórico barrio donde se enclavan los mencionados elementos patrimoniales de carácter histórico y para lo que el Ayuntamiento solicitó el 10 de marzo del 2021 acogerse a la subvención de ayudas del programa 1,5% Cultural del entonces Ministerio de Transportes.