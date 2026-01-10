Presentado el cartel para la Romería de la Virgen de Luna 2026

La cofradía de la Virgen de Luna de Pozoblanco ha presentado en la noche del sábado en Santa Catalina el cartel anunciador de la romería de 2026. Una obra que en esta ocasión firma la artista local Conchi Rojas.

La autora, con un sello personal indiscutible, ha representado el momento de la salida de la Virgen de Luna de su santuario. Un cartel lleno de color que dista mucho de lo presentado hasta la fecha. Rojas dijo sentirse “muy emocionada” por poder incrementar la nómina de artistas que han anunciado la romería de la Virgen de Luna.

Obra de una artista local

Conchi García Rojas, natural de Pozoblanco, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Desde sus inicios, participó activamente en numerosos concursos y certámenes artísticos tanto de la comarca como de toda Andalucía, siendo reconocida en varios de ellos con distintos premios que avalan su talento y dedicación.

Conchi Rojas, autora del cartel de la romería de la Virgen de Luna. / JULIA LÓPEZ

Durante esa etapa realizó diversas exposiciones, entre las que destaca una celebrada en la biblioteca, espacio que acogió y difundió su obra entre el público local y comarcal.

Tras una etapa de formación y experiencia en el extranjero, desarrolló su labor profesional como diseñadora gráfica, ampliando así su mirada artística y creativa. Posteriormente, encontró en la docencia un nuevo camino de expresión y transmisión del arte, profesión a la que se dedica en la actualidad.

Su obra se distingue por un agradable y cuidado colorido, en el que combina el collage con técnicas mixtas, utilizando papeles de colores, acrílicos y carboncillos, logrando composiciones llenas de sensibilidad y fuerza visual.