Aguilar de la Frontera
'La magia de La Silera' alza el vuelo con el Cartero Real
La concejalía de Juventud del Ayuntamiento aguilarense organizó un vuelo en globo aerostático para las familias de la localidad
La ilusión que quedó en pausa el pasado día 2 de enero, con celebración del roscón gigante durante la primera parte de la actividad La Magia de La Silera y encontró hoy, 10 de enero, su momento soñado con el vuelo del Cartero Real. A partir de las diez y media de la mañana, La Magia de La Silera volvió a latir con fuerza gracias al vuelo en globo aerostático, una experiencia que finalmente pudo celebrarse y que convirtió el cielo en escenario de emoción compartida. Una estampa para el recuerdo que se celebró en la Plaza San José organizada por la concejalía de Juventud.
Las familias que se reunieron para celebrar el simbólico vuelo del Cartero Real, envueltos en miradas de asombro, sonrisas cómplices y ese brillo especial que solo nace cuando los sueños infantiles se elevan. Un acto sencillo y profundamente emotivo, donde el viento llevó mensajes de esperanza y la magia, una vez más, cumplió su promesa de unir corazones desde las alturas.
