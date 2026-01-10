Dos detenidos por varios robos en explotaciones agrícolas de Castro del Río

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza y un delito de daños cometidos en varias explotaciones agrícolas de Castro del Río, según ha informado la Comandancia de Córdoba.

La investigación se inició tras varias denuncias presentadas en el Puesto de la Guardia Civil de Castro del Río, en las que se alertaba de la comisión de robos en distintas fincas del término municipal. Los autores accedieron a las explotaciones tras cortar el vallado perimetral y forzar las entradas, sustrayendo diversos enseres y un remolque de 750 kilos, que transportaba una bomba hidráulica y un depósito de aceite, explica el instituto armado en una nota de prensa.

Tras las correspondientes inspecciones técnico-oculares en los lugares de los hechos, la investigación fue asumida por el Equipo ROCA, unidad especializada en la prevención, investigación y esclarecimiento de delitos en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Las pesquisas desarrolladas permitieron identificar y localizar a los presuntos autores, dos hombres que ya han sido detenidos. Los arrestados, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de delitos en el medio rural y se mantiene activo el dispositivo de vigilancia en explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia.