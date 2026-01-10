Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IMVBajo la nieblaEmpleoAccidente en ZuherosCórdoba CFJusticiaObras¿Dónde comer en Córdoba?Pantallas táctiles
instagramlinkedin

Sucesos

Un choque frontal en la A-318 deja varios heridos en Zuheros

Bomberos de Baena han intervenido para liberar a dos personas atrapadas y ha sido necesario un helicóptero sanitario

Un helicóptero del 061, en una imagen de archivo.

Un helicóptero del 061, en una imagen de archivo. / Francisco González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Al menos dos personas han resultado heridas tras un accidente grave de tráfico que ha tenido lugar este mediodía, sobre las 12.30 horas, en la A-318, a la altura del kilómetro 67, en el término municipal de Zuheros, tras una colisión frontal entre dos vehículos.

Según confirman fuentes del 112, hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, Guardia Civil y bomberos del parque de Baena para ayudar a dos personas que han quedado atrapadas en el interior de los vehículos.

Debido a la gravedad del siniestro, ha sido necesaria la intervención de un helicóptero sanitario. Por el momento se desconoce el alcance de las lesiones y el estado de los heridos trasladados.

El tráfico permanece totalmente afectado en la carretera, a la altura del punto kilométrico 67,1 como consecuencia de un accidente de tráfico, según la información de la DGT. El incidente ha provocado el corte de todos los carriles en ambos sentidos de la circulación, situando el nivel de servicio en rojo, según la información facilitada por los servicios de tráfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La casa de un pueblo de Córdoba que es pura magia y atrae a miles de visitantes en Navidad
  2. La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias
  3. Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
  4. «Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio de la Lotería del Niño
  5. Finalizan los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya
  6. La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena
  7. Fallece un varón en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute
  8. El Ayuntamiento de Posadas, vecinos y colectivos alegan contra el proyecto de la depuradora

Un choque frontal en la A-318 deja varios heridos en Zuheros

Un choque frontal en la A-318 deja varios heridos en Zuheros

¿Hasta cuando tendremos la densa niebla sobre Córdoba? ¿Veremos hoy un 'sol que caliente'? Esto dice la Aemet

¿Hasta cuando tendremos la densa niebla sobre Córdoba? ¿Veremos hoy un 'sol que caliente'? Esto dice la Aemet

'La magia de La Silera' alza el vuelo con el Cartero Real

Dos detenidos por varios robos en explotaciones agrícolas de Castro del Río

Dos detenidos por varios robos en explotaciones agrícolas de Castro del Río

Fallece un varón en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute

Fallece un varón en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute

El PSOE de Lucena censura la paralización desde hace un año de la climatización de la biblioteca

El PSOE de Lucena censura la paralización desde hace un año de la climatización de la biblioteca

El presupuesto de la Diputación para Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda crece un 10% en 2026

El presupuesto de la Diputación para Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda crece un 10% en 2026

Isabel Zaldiernas, ganadora de 3.000 euros en Pozoblanco: "Pensaba que era una broma"

Isabel Zaldiernas, ganadora de 3.000 euros en Pozoblanco: "Pensaba que era una broma"
Tracking Pixel Contents