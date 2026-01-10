Un choque frontal en la A-318 deja varios heridos en Zuheros

Al menos dos personas han resultado heridas tras un accidente grave de tráfico que ha tenido lugar este mediodía, sobre las 12.30 horas, en la A-318, a la altura del kilómetro 67, en el término municipal de Zuheros, tras una colisión frontal entre dos vehículos.

Según confirman fuentes del 112, hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, Guardia Civil y bomberos del parque de Baena para ayudar a dos personas que han quedado atrapadas en el interior de los vehículos.

Debido a la gravedad del siniestro, ha sido necesaria la intervención de un helicóptero sanitario. Por el momento se desconoce el alcance de las lesiones y el estado de los heridos trasladados.

El tráfico permanece totalmente afectado en la carretera, a la altura del punto kilométrico 67,1 como consecuencia de un accidente de tráfico, según la información de la DGT. El incidente ha provocado el corte de todos los carriles en ambos sentidos de la circulación, situando el nivel de servicio en rojo, según la información facilitada por los servicios de tráfico.