Política local
El PSOE de Lucena censura la paralización desde hace un año de la climatización de la biblioteca
El Ayuntamiento licitó en diciembre la sustitución de la maquinaria de climatización de la biblioteca, pero la solución sigue sin llegar para los exámenes de enero
El PSOE de Lucena ha censurado al Ayuntamiento que la biblioteca municipal Rosa de Lima Muñoz Cañete lleve un año sin sistema de climatización.
Desde esta formación política critican "la falta de previsión" del gobierno municipal del PP, argumentado que los usuarios acumulan dos inviernos y un verano sin acceder a unas condiciones oportunas en este edificio, situado en la calle Flores de Negrón, ya que los problemas comenzaron a percibirse, también para los trabajadores, en los inicios de 2025.
Los socialistas aseguran que llevan desde junio alertando de esta deficiencia permanente. En verano, el Ayuntamiento recurrió a un aparato portátil para dotar las aulas de refrigeración.
Licitada la nueva maquinaria
Jacob Lorenzo, secretario general del PSOE en Lucena, ha indicado que este déficit en las instalaciones públicas "ha perjudicado a muchos jóvenes y familias" porque "afecta a un servicio fundamental" y de permanente utilidad. De forma gráfica, ha afirmado que "en invierno se congelan los estudiantes y en verano se fríen", incidiendo en la "dejadez e inoperancia total" del equipo de gobierno de Lucena.
Tras una nueva petición desde el PSOE en octubre, el Ayuntamiento licitaba el pasado diciembre la sustitución de la maquinaria que hay que reemplazar. No obstante, para el período de exámenes, en este mes de enero, sigue sin materializarse la solución requerida.
Los socialistas sostienen que multitud de estudiantes han terminado por renunciar a la utilización de esta biblioteca municipal.
