El presupuesto de la Diputación de Cordoba para Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda crece un 10% en 2026

La Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba gestionará en 2026 un presupuesto de 39.902.802,45 euros, lo que supone un incremento de 3.626.847,33 euros, es decir, un 10,03% más que en el ejercicio anterior. Así lo ha explicado la responsable del Área, Marta Siles, durante la presentación de las cuentas.

Siles ha detallado que el plan económico contempla 6.621.000 euros para la remodelación y puesta en valor de edificios provinciales, unas actuaciones que alcanzarán los Colegios Provinciales, los edificios Fernando III y El Carmen, la Residencia Matías Camacho y el Albergue de Cerro Muriano, informa la Diputación en una nota de prensa.

Natalidad, salud pública y patrimonio cofrade

La delegada ha subrayado el compromiso de la institución con la fijación de la población al territorio, razón por la que se mantiene el millón de euros destinado a la Convocatoria de Ayudas a la Natalidad, de la que ya se han beneficiado 1.742 familias.

El presupuesto reserva además:

300.000 euros para actuaciones frente al Virus del Nilo ,

para actuaciones frente al , 500.000 euros para la retirada de fibrocemento ,

para la , 500.000 euros para la restauración del patrimonio cofrade de la provincia, una línea que, según Siles, “no solo recupera piezas de gran valor, sino que genera empleo local”.

Modernización administrativa y digitalización

El Servicio de Ediciones, Publicaciones y Boletín Oficial de la Provincia (BOP) contará con 280.000 euros para su modernización. Asimismo, el Sistema de Información Geográfica Estadística, Patrimonio e Inventario (SIG) dispondrá de 250.000 euros, al tratarse de “un departamento estratégico para un planeamiento provincial unificado”.

En materia archivística y bibliotecaria, las cuentas incluyen:

328.000 euros para la digitalización de documentos históricos ,

para la , 244.000 euros para trabajos técnicos en archivos municipales,

para trabajos técnicos en archivos municipales, 15.000 euros destinados a dotación bibliográfica para ayuntamientos.

Además, se consignan 164.000 euros para estudios, trabajos técnicos y formación de funcionarios municipales, permitiendo la celebración de actividades como las Jornadas de COSITAL.

Vivienda e infraestructuras industriales

En relación con la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo (CINCO), Siles ha avanzado que el presupuesto para 2026 asciende a 3.021.340 euros, destinados a finalizar 46 viviendas del Programa de Viviendas Protegidas en Alquiler 2023–2026, desarrollado en 11 municipios y dotado con 5,54 millones.

Asimismo, se prevé una inversión plurianual de 1,87 millones de euros en infraestructuras industriales y logísticas, incluyendo 440.000 euros para asistencia técnica y urbanística a ayuntamientos.

“Un presupuesto responsable y ambicioso”

La vicepresidenta segunda ha valorado positivamente las cuentas generales de la Diputación, que crecen un 21,31% respecto a 2025, defendiendo que se trata de un presupuesto “responsable, realista y ambicioso, diseñado para no dejar a ningún ciudadano atrás con independencia de su lugar de residencia”.