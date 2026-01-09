Un nuevo columpio en Palma del Río permite a niños en silla de ruedas disfrutar del parque Adolfo Suárez sin bajarse de ella

El parque infantil Adolfo Suárez de Palma del Río cuenta con un nuevo columpio adaptado a personas con movilidad reducida que lleven silla de ruedas. Se trata del primer columpio de este tipo que se instala en la ciudad a iniciativa del Consistorio para que los espacios públicos sean cada vez más accesibles e inclusivos pensando en todas las personas.

Otros parques tienen columpios para personas con movilidad reducida pero con arnés, y este es el primero en el que podrá subirse el usuario en silla de ruedas. El concejal de Inclusión Social, Javier Ruiz, junto con el concejal de Parques y Jardines, Francisco Javier Navarro, han presentado este nuevo elemento de diversión para niños en silla de ruedas.

Navarro destacó que "desde la concejalía de Parques y Jardines en colaboración con Inclusión Social hemos adquirido este columpio para que las personas con discapacidad que vayan en silla de ruedas puedan disfrutar de él".

Los concejales, junto al columpio adaptado. / J. Muñoz

En breve, paneles de comunicación aumentativa

Por su parte, Javier Ruiz resaltó que "seguimos transformando Palma del Río, haciendo una ciudad más accesible y más inclusiva" con la adquisición de este columpio que supone "un pasito más". Ruiz también anunció que "en breve también empezaremos a ver en nuestros parques paneles de comunicación aumentativa" con el objetivo de dar "pasos para hacer de Palma del Río una ciudad más accesible e inclusiva".

El columpio se encuentra totalmente integrado en la estética del parque con colores muy llamativos y una estructura adaptada para soportar usuarios de hasta 120 kilos de peso, según figura en la inscripción del propio columpio.

El usuario podrá balancearse sin tener que bajarse de la silla, ya que el columpio presenta una cesta a la que se puede acceder mediante una rampa. También dispone de una cuerda para que el propio usuario pueda balancearse con la fuerza de sus brazos. En la cesta incluso hay hueco para que pueda ser acompañado el usuario de la silla de ruedas por otra persona.