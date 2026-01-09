Las obras para peatonalizar las calles Isabel la Católica y Obispo Caballero de Priego comenzarán en unos días

El alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, ha mantenido este viernes una reunión informativa con los vecinos de las calles Isabel la Católica y Obispo Caballero, a los que ha trasladado los pormenores de las obras que afectarán a dichas vías y que darán comienzo de manera inminente.

La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos Next Generation UE y adjudicada a la empresa local Datacon Ingeniería de Construcción SL por un importe de 572.947,56 euros (IVA incluido), tiene como objetivo la peatonalización, adecuación y embellecimiento de ambas vías, siendo su duración de cuatro meses.

Las obras se harán en dos tramos

Tras finalizar la reunión, Valdivia, que ha estado acompañado por la presidenta del Área de Urbanismo, Marta Siles, y por el presidente del Área de Obras y Servicios, Javier Ibáñez, en declaraciones a Diario CÓRDOBA, ha señalado las obras se han dividido en dos tramos, iniciándose el primero de ellos "por la zona de la Cruz de la Aurora hasta la intersección de Obispo Caballero con Isabel la Católica, Alta y Mesones". Según el alcalde, las obras de este primer tramo "tendrán una duración de dos meses, con la intención de que esté finalizado antes de Semana Santa”.

Encuentro entre el alcalde de Priego y los vecinos este viernes. / R.C.C.

A continuación se iniciaría la actuación en el tramo correspondiente a Isabel la Católica, comenzando las obras por la intersección de esta última con República Argentina, hasta conectar con Obispo Caballero y Mesones, siendo la duración de este segundo tramo dos meses.

Aceras que no cumplen la normativa

En cuanto a los cambios más importantes, Valdivia señalaba que serán "de índole estético y de transitabilidad, ya que se eliminarán las mini-aceras de Isabel la Católica y Obispo Caballero, que no cumplen la normativa, generándose una plataforma única con forma de V vertiendo las aguas al centro de la calzada".

Como recoge la memoria del proyecto de actuación, el objetivo de esta intervención es subsanar las deficiencias que presentan ambas calles en el pavimento e instalaciones, actuándose en una superficie total de 1.267,45 metros cuadrados.

Ambas vías, ubicadas en la zona denominada Centro Histórico dentro del Plan Especial de Protección entroncando con República Argentina, Ramírez, Alta, Mesones, Puertas Nuevas, San Francisco y Carrera de Álvarez, presentan en la actualidad una doble plataforma, con aceras de reducidas dimensiones pensadas más para proteger a los edificios que para el tránsito de peatones.

En plataforma única

El proyecto propone un diseño donde la calzada y las aceras estén al mismo nivel. De esta manera, ambas vías se resolverán con una única plataforma con una subbase de grava y zahorra, una base de solera de hormigón y como elemento de terminación una combinación de diseño con adoquinado de granito gris, dos bandas longitudinales de un metro de anchura y una cenefa central longitudinal que separa el adoquinado con una baldosa de piedra de Sierra Elvira con terminación abujardada.

Para los laterales de la calle, junto a las fachadas de los edificios, se plantea un solado de piedra de Sierra Elvira abujardado.

En cuanto a la red de saneamiento, se propone la sustitución de la actual e instalar una red separativa entre pluviales y fecales.

Canalización del riego

En cuanto a la canalización de riego, se plantea crear una nueva en PVC, de uso exclusivo para la comunidad de regantes, y totalmente independiente de la red de saneamiento.

Por otra parte, el proyecto incluye las obras de soterramiento de la preinstalación del alumbrado público y preinstalación soterrada de telecomunicaciones.

De esta manera, con la actuación proyectada se interviene en el pavimento, redes de saneamiento con sistema separativo en pluviales y fecales, dotándose a ambas vías de la preinstalación soterrada del alumbrado público y telecomunicaciones.