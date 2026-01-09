Isabel Zaldiernas, ganadora de 3.000 euros en Pozoblanco: "Pensaba que era una broma"

"No me lo creía, pensaba que era una broma". Esas fueron las primeras palabra de Isabel Zaldiernas Ruiz, ganadora de los 3.000 euros que reparte el comercio de Pozoblanco en la campaña de Navidad. La llamada del presidente del Centro Comercial Abierto, David Fernández, comunicándole que era la agraciada le pilló en casa, por sorpresa, y después de la incredulidad inicial llegó la alegría. Esta vecina de Pedroche ha empezado este mismo viernes a gastar los 3.000 euros en los establecimientos adheridos a la campaña, aunque tendrá de plazo hasta el 17 de enero para dejar esa cuenta a cero.

Como no podía ser de otra manera, y siguiendo la tradición, el primer establecimiento que visitó fue el que le otorgó el premio, es decir, donde selló la papeleta ganadora. En esta ocasión una óptica ubicada en la calle Mayor donde Isabel ha renovado sus gafas. A partir de aquí queda espacio para una lista elaborada a conciencia y "algún capricho".

“Los 3.000 euros vienen muy bien en estas fechas para comprar algunas cosas que necesitamos. Nos sentamos por la noche e hicimos una lista para distribuir bien el premio", explicó después de brindar y antes de iniciar sus compras en un día marcado por la lluvia.

La ganadora del sorpeo brinda con los representantes del comercio y del Ayuntamiento antes de iniciar sus compras. / Rafa Sánchez

En los establecimientos adheridos y hasta 500 euros

Pero esa lista llega con algunos condicionantes. El dinero tiene que ser gastado en los establecimientos adheridos a la campaña y, en ningún caso, se podrá superar el límite de 500 euros en un mismo establecimiento. Pero Isabel Zaldiernas no fue la única ganadora, ya que Cáritas Pozoblanco fue la otra protagonista de la mañana al recibir los 500 euros que la ganadora del primer premio tiene de manera extra para donar a una asociación benéfica de Los Pedroches.

Aunque el premio de los 3.000 era el más suculento, esta campaña ha dejado otros 80 agraciados, cada uno de ellos con 50 euros para gastar en el establecimiento donde sellaron la papeleta ganadora. Una fórmula que se repite en los últimos años y que permite al Centro Comercial Abierto repartir alegrías y dar empaque a la campaña con un premio de entidad.

Balance de la campaña navideña

El acto de entrega de premios y de inicio de las compras sirvió para hacer balance de la campaña navideña en la localidad.

La concejala de Comercio y Desarrollo Económico, Maribel Sánchez, puso el acento en los datos objetivos que arroja esta edición asegurando que "hablamos de un éxito rotundo avalado por las cifras: se han repartido más de 60.000 papeletas, lo que se traduce en miles de compras y una inyección económica directa para nuestros negocios por un valor de dos millones de euros. Es un orgullo ver cómo la ciudadanía responde a iniciativas que mantienen vivo nuestro pueblo".