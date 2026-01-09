Fallece un varón en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute

Un hombre de 76 años, cuya identidad no ha trascendido, ha fallecido en la tarde de este viernes en Lucena tras ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 3 de la carretera de Rute (A-331), en las inmediaciones del casco urbano.

Este suceso ha ocurrido en torno a las 18.50 horas, según han apuntado desde el servicio de Emergencias 112, que, tras recibir la alerta por este siniestro acaecido en la carretera A-331, han movilizado en el operativo de emergencias a la Guardia Civil, Policía Local y efectivos sanitarios, que no han podido hacer nada por dalvar la vida del varón.

Cruzaba en dirección a El Zarpazo

Según han indicado testigos del suceso, el hombre cruzaba la carretera por una zona de escasa visibilidad y en la que no existe paso de peatones, a la altura de la urbanización El Zarpazo.

Las mismas fuentes añaden que, cuando ya casi había cruzado la vía, un vehículo todoterreno que circulaba en dirección a Rute no ha podido esquivarlo y lo ha golpeado, falleciendo el peatón casi en el acto.

La Policía Local de Lucena se ha hecho cargo de la investigación y del atestado de este accidente. Al lugar del suceso se ha desplazado el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo.