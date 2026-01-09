El alcalde de Puente Genil anuncia una actuación inminente en la calle Cruz del Estudiante por hundimientos en la calzada

La reparación de los hundimientos que presenta el firme de la calle Cruz del Estudiante de Puente Genil será una actuación prioritaria que se ejecutará en breve. Así lo ha asegurado esta mañana el alcalde, Sergio Velasco, quien ha señalado que esta actuación forma parte de las incluidas en el plan para el mantenimiento y conservación de vías públicas.

El regidor recordó que "por primera vez se ha procedido a la licitación de este tipo de trabajos, puesto que con el equipo de servicios generales de albañilería del Ayuntamiento no dábamos abasto para intervenir en edificios públicos, para actuaciones de apoyo a proyectos del PFEA, intervenciones en la vía pública o señalización, y no se llega a todos los lados".

"Ante ello hemos procedido a sacar una licitación para un servicio de mantenimiento, que se ha adjudicado por 120.000 euros anuales y desde ya están trabajando en las calles de Puente Genil", dijo el alcalde, quien añadió que entre esas prioridades "está la esquina de la calle Cruz del Estudiante con Correos, desde la sede del PP hacia abajo", una zona donde ha habido un par de hundimientos importantes en torno a los registros de saneamiento.

Intervenciones en otras calles

Allí se va a actuar de inmediato, pero no sólo ahí, sino también en otras zonas como en calle Horno, donde también existen hundimientos importantes en algunos sitios, la calle Aguilar, donde hay baches en la parte alta, y en otros sitios como Baldomero Jiménez, Matallana, etcétera, indicó.

Velasco recalcó que "nuestra idea es acabar con estas irregularidades lo antes posible, y con este contrato tendremos un servicio de unos dos años de duración como mínimo, actuando como apoyo al trabajo de mantenimiento de vías públicas y creo que lo vamos a notar muchísimo, dotando al Ayuntamiento de una herramienta que permite tener una agilidad de respuesta cuando se producen problemas de mantenimiento en las vías públicas y en el acerado de Puente Genil".