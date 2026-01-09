Lucha contra la despoblación
El 79% de los jóvenes de Los Pedroches quiere desarrollar su futuro profesional en la comarca
Una encuesta realizada por la Mancomunidad a alumnos de Secundaria y de ciclos formativos refleja la intención de permanecer en el territorio, pero con más información y menos trámites para emprender
Los resultados de la encuesta Soluciones para evitar la despoblación en Los Pedroches, enmarcada en un proceso de validación de ideas del proyecto Los Pedroches, Territorio y Futuro y realizada a 153 alumnos de Secundaria y de ciclos formativos reflejan una clara voluntad de permanencia en la comarca por parte de la población joven. De este modo, el 79% afirma que le gustaría que su futuro profesional estuviera en Los Pedroches, frente a un 21% que no lo contempla en este momento.
Esta acción, promovida por la Mancomunidad de Los Pedroches y que cuenta con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se centra en conectar a todos los implicados en el futuro de la población que se encuentra en periodo de formación o buscando oportunidades laborales en el medio rural.
El estudio, realizado de forma presencial y a través de redes sociales, pone de manifiesto una percepción positiva del territorio como espacio para emprendimiento y el 59% considera que Los Pedroches es un lugar idóneo para el desarrollo empresarial, mientras que un 21% afirma no haberse planteado aún crear una empresa y un 20% señala la existencia de dificultades para emprender.
Más información y menos trámites para emprender
Sin embargo, preguntados por los principales hándicaps que tiene emprender o desarrollar una idea de negocio en la comarca, un 40% considera que aunque el apoyo institucional es suficiente, es necesaria una mayor información y una simplificación de los trámites para acceder a los procesos y a las posibles ayudas. Casi en el mismo porcentaje, un 32 por ciento, los encuestados consideran que debería incrementarse el apoyo en territorios rurales y sólo el 28 por ciento cree que el respaldo es suficiente.
Como aportaciones principales y demandas, en el cuestionario se ha demandado mejorar las comunicaciones y las oportunidades laborales, facilitar la inversión empresarial y el acceso a suelo, ofrecer más actividades de ocio e innovación para jóvenes, simplificar procesos administrativos y ampliar la información sobre ayudas y promover alquileres y espacios de emprendimiento más accesibles.
Salidas profesionales fuera del agro
Entre los sectores en los que los jóvenes creen que está su futuro, destaca que sólo un 24% pretenden dedicarse a la agricultura, a la ganadería (14%) o a la industria agroalimentaria (10%). Consideran más viables sectores como los servicios profesionales, sociales o sanitarios.
La Mancomunidad considera que estos resultados constituyen una base de referencia para el diseño de futuras estrategias de retención de talento, dinamización socioeconómica y lucha contra la despoblación en la comarca.
