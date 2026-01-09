El 79% de los jóvenes de Los Pedroches quiere desarrollar su futuro profesional en la comarca

Los resultados de la encuesta Soluciones para evitar la despoblación en Los Pedroches, enmarcada en un proceso de validación de ideas del proyecto Los Pedroches, Territorio y Futuro y realizada a 153 alumnos de Secundaria y de ciclos formativos reflejan una clara voluntad de permanencia en la comarca por parte de la población joven. De este modo, el 79% afirma que le gustaría que su futuro profesional estuviera en Los Pedroches, frente a un 21% que no lo contempla en este momento.

Esta acción, promovida por la Mancomunidad de Los Pedroches y que cuenta con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se centra en conectar a todos los implicados en el futuro de la población que se encuentra en periodo de formación o buscando oportunidades laborales en el medio rural.

El estudio, realizado de forma presencial y a través de redes sociales, pone de manifiesto una percepción positiva del territorio como espacio para emprendimiento y el 59% considera que Los Pedroches es un lugar idóneo para el desarrollo empresarial, mientras que un 21% afirma no haberse planteado aún crear una empresa y un 20% señala la existencia de dificultades para emprender.

Más información y menos trámites para emprender

Sin embargo, preguntados por los principales hándicaps que tiene emprender o desarrollar una idea de negocio en la comarca, un 40% considera que aunque el apoyo institucional es suficiente, es necesaria una mayor información y una simplificación de los trámites para acceder a los procesos y a las posibles ayudas. Casi en el mismo porcentaje, un 32 por ciento, los encuestados consideran que debería incrementarse el apoyo en territorios rurales y sólo el 28 por ciento cree que el respaldo es suficiente.

Como aportaciones principales y demandas, en el cuestionario se ha demandado mejorar las comunicaciones y las oportunidades laborales, facilitar la inversión empresarial y el acceso a suelo, ofrecer más actividades de ocio e innovación para jóvenes, simplificar procesos administrativos y ampliar la información sobre ayudas y promover alquileres y espacios de emprendimiento más accesibles.

Salidas profesionales fuera del agro

Entre los sectores en los que los jóvenes creen que está su futuro, destaca que sólo un 24% pretenden dedicarse a la agricultura, a la ganadería (14%) o a la industria agroalimentaria (10%). Consideran más viables sectores como los servicios profesionales, sociales o sanitarios.

La Mancomunidad considera que estos resultados constituyen una base de referencia para el diseño de futuras estrategias de retención de talento, dinamización socioeconómica y lucha contra la despoblación en la comarca.