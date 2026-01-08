Lucena adelanta su fundación entre los siglos IV y VI, según un estudio de la Universidad Isabel I

La fundación de la ciudad de Lucena se adelanta, en el período tardoantiguo, entre los siglos IV y VI tras los últimos estudios efectuados por un equipo de investigación de la Universidad Isabel I. Las conclusiones, que avalan la tesis de la delegación municipal de Patrimonio Histórico, se sustentan en la correlación existente entre los restos arqueológicos hallados en el paraje de Cortijo Coracho, situado en el polígono industrial de La Viñuela, y las extracciones realizadas a final de septiembre en la plaza Juan Ruiz de Castroviejo, en pleno casco urbano, al localizarse una tumba y un osario, durante el desarrollo de una obra del PFEA.

Hasta el momento, la documentación publicada emparentaba el origen de la localidad con las etapas de resplandor local judío y musulmán, entre los siglos VII y XI. Desde el año 2016, primero a través del Instituto de Formación Profesional de Ciencias Forenses y, a partir de 2020, vehiculado con la Facultad de Criminología, la institución académica afronta trabajos analíticos en colaboración con el Ayuntamiento.

En el transcurso del pasado año finalizaba el examen de "casi 300 tumbas" en la necrópolis rural de Coracho, aporta Ricardo Ortega, profesor de Antropología Forense, cotejándose "más de 400 individuos", en un proyecto específico emprendido durante varios años.

Tumbas reutilizadas

Los sistemas de enterramientos apreciados en esta superficie periférica, correspondiente al lapso tardoantiguo, reproducen excavaciones en el suelo, con lajas de roca a modo de cubrición, y tumbas regularmente reutilizadas, con unas condiciones y rituales "muy similares", apostilla Ortega, al contexto apreciado en el subsuelo de la plaza Juan Ruiz de Castroviejo. Futuros estudios genéticos y de radio carbono especificarán vinculaciones familiares y orígenes exactos de los individuos.

Desde finales de septiembre, los descubrimientos en la plaza Juan Ruiz de Castroviejo comprenden una tumba, donde yacían dos individuos por separado, aparte de un osario con identificación ósea de "al menos siete personas".

Trabajos arqueológicos realizados en la tumba hallada en la plaza Juan Ruiz de Castroviejo. / M. González

La morfología funeraria "cambia la cronología de la fundación de la ciudad" en una "revelación muy importante", asevera Ricardo Ortega, cuando menos, "entre 200 y 400 años" porque hasta ahora ninguna referencia escrita atestigua la colonización precedente.

La conjunción de varias personas en una misma tumba constatada en la plaza Juan Ruiz de Castroviejo y en Coracho refuta la catalogación romana porque "rara vez enterraban a más de una persona", prosigue Ricardo Ortega, quien añade que, además, "solían ser más vistas y con ajuares más ricos". De otro lado, "tampoco coinciden" con los patrones musulmanes y judíos, afianzándose la perspectiva tardoantigua.

Estudio genético sobre Coracho

Un próximo estudio genético, correspondiente a una tesis doctoral de la Universidad de Harvard, con la intervención de la Universidad Isabel I, deparará datos "muy interesantes" y desconocidos sobre Coracho.

Estas investigaciones, además, "abren una época de continuidad y correlación", partiendo del Cortijo Nuevo, perteneciente al Imperio Romano, entre los siglos II y IV, y, en sus inmediaciones, hacia el Cortijo Coracho, primera referencia histórica que ha encontrado consonancia con el interior de la ciudad, en lapPlaza Juan Ruiz de Castroviejo.