Villanueva de Córdoba dispondrá de un presupuesto de 10.160.000 euros en 2026

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba contará en 2026 con un presupuesto municipal que asciende a 10.160.000 euros, lo que supone un incremento de 103.830 euros con respecto al ejercicio anterior. Se trata de unas cuentas que mantienen la congelación de impuestos, el endeudamiento cero y el equilibrio presupuestario.

Así lo ha destacado el alcalde, Isaac Reyes, para quien "estos presupuestos son el reflejo de una gestión responsable y rigurosa, pensada para garantizar la estabilidad económica del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, seguir invirtiendo en el presente y el futuro del municipio".

En rueda de prensa, el regidor ha resaltado que el presupuesto se ha elaborado bajo criterios de control del gasto público, eficiencia y eficacia en la gestión, garantizando la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del límite de gasto no financiero, con el objetivo de seguir mejorando los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía. "Gobernar con equilibrio, sin deuda y sin subir impuestos es una prioridad para este equipo de gobierno, porque creemos que una administración saneada es la mejor garantía para ofrecer buenos servicios y afrontar nuevos proyectos", ha subrayado Reyes.

Las principales partidas de gasto son: Personal, que asciende a 3.214.140 euros; Bienes Corrientes y Servicios, que cuenta con 5.111.595 euros y las Transferencias Corrientes, que alcanzan los 437.550 euros, destinadas a asociaciones locales y a las mancomunidades de municipios y de caminos.

Inversiones por 1,3 millones

Uno de los pilares del presupuesto de 2026 es la inversión pública. El capítulo de Inversiones Reales contempla 1.330.125 euros, lo que representa el 13,09% del presupuesto total, a los que se suman inversiones ya aprobadas en ejercicios anteriores y que se ejecutarán durante 2026.

Entre las principales obras y actuaciones previstas destacan la reforma del Paseo de Andalucía, con 800.000 euros de presupuesto; el asfaltado de vías públicas, la mejora de parques y zonas verdes, actuaciones en instalaciones deportivas, la rehabilitación de edificios municipales, inversiones en eficiencia energética, la mejora de caminos rurales, así como programas de empleo y formación y proyectos estratégicos incluidos en la Estrategia de Desarrollo Integrado (EDIL).

Además, el presupuesto incorpora una partida específica de 30.000 euros para un programa municipal de fomento del emprendimiento, destinado a apoyar tanto a empresas ya existentes como a nuevos proyectos empresariales.

En este sentido, el alcalde ha señalado que "este presupuesto pone el foco en mejorar los espacios públicos, apoyar el empleo, modernizar nuestras infraestructuras y avanzar hacia un municipio más sostenible y accesible". Asimismo, Reyes ha remarcado que "cada euro está pensado para revertir directamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Villanueva de Córdoba, atendiendo tanto al casco urbano como a nuestras zonas rurales”.

Ingresos municipales

En el apartado de ingresos, se mantiene la congelación fiscal. Los impuestos directos ascienden a 2.220.400 euros, mientras que las transferencias corrientes alcanzan los 6.326.700 euros, con un incremento del 6,71%, destacando el aumento del 15% en la participación en los tributos del Estado. Las transferencias de capital se sitúan en 988.500 euros, vinculadas a subvenciones de distintas administraciones.

Isaac Reyes ha concluido afirmando que "este presupuesto demuestra que es posible gestionar con responsabilidad, sin endeudamiento y con una clara vocación de servicio público, sentando las bases de una Villanueva de Córdoba con más oportunidades y mejor preparada para el futuro".