Las cuentas para este año

Villanueva de Córdoba dispondrá de un presupuesto de 10.160.000 euros en 2026

El Ayuntamiento mantendrá la congelación de impuestos y destinará 1,3 millones a inversiones en el municipio

El alcalde, Isaac Reyes, con miembros de su equipo de gobierno en la rueda de prensa.

El alcalde, Isaac Reyes, con miembros de su equipo de gobierno en la rueda de prensa. / A.M.C.

Antonio Manuel Caballero

Villanueva de Córdoba

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba contará en 2026 con un presupuesto municipal que asciende a 10.160.000 euros, lo que supone un incremento de 103.830 euros con respecto al ejercicio anterior. Se trata de unas cuentas que mantienen la congelación de impuestos, el endeudamiento cero y el equilibrio presupuestario.

Así lo ha destacado el alcalde, Isaac Reyes, para quien "estos presupuestos son el reflejo de una gestión responsable y rigurosa, pensada para garantizar la estabilidad económica del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, seguir invirtiendo en el presente y el futuro del municipio".

En rueda de prensa, el regidor ha resaltado que el presupuesto se ha elaborado bajo criterios de control del gasto público, eficiencia y eficacia en la gestión, garantizando la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del límite de gasto no financiero, con el objetivo de seguir mejorando los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía. "Gobernar con equilibrio, sin deuda y sin subir impuestos es una prioridad para este equipo de gobierno, porque creemos que una administración saneada es la mejor garantía para ofrecer buenos servicios y afrontar nuevos proyectos", ha subrayado Reyes.

Las principales partidas de gasto son: Personal, que asciende a 3.214.140 euros; Bienes Corrientes y Servicios, que cuenta con 5.111.595 euros y las Transferencias Corrientes, que alcanzan los 437.550 euros, destinadas a asociaciones locales y a las mancomunidades de municipios y de caminos.

Inversiones por 1,3 millones

Uno de los pilares del presupuesto de 2026 es la inversión pública. El capítulo de Inversiones Reales contempla 1.330.125 euros, lo que representa el 13,09% del presupuesto total, a los que se suman inversiones ya aprobadas en ejercicios anteriores y que se ejecutarán durante 2026.

Entre las principales obras y actuaciones previstas destacan la reforma del Paseo de Andalucía, con 800.000 euros de presupuesto; el asfaltado de vías públicas, la mejora de parques y zonas verdes, actuaciones en instalaciones deportivas, la rehabilitación de edificios municipales, inversiones en eficiencia energética, la mejora de caminos rurales, así como programas de empleo y formación y proyectos estratégicos incluidos en la Estrategia de Desarrollo Integrado (EDIL).

Además, el presupuesto incorpora una partida específica de 30.000 euros para un programa municipal de fomento del emprendimiento, destinado a apoyar tanto a empresas ya existentes como a nuevos proyectos empresariales.

En este sentido, el alcalde ha señalado que "este presupuesto pone el foco en mejorar los espacios públicos, apoyar el empleo, modernizar nuestras infraestructuras y avanzar hacia un municipio más sostenible y accesible". Asimismo, Reyes ha remarcado que "cada euro está pensado para revertir directamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Villanueva de Córdoba, atendiendo tanto al casco urbano como a nuestras zonas rurales”.

Ingresos municipales

En el apartado de ingresos, se mantiene la congelación fiscal. Los impuestos directos ascienden a 2.220.400 euros, mientras que las transferencias corrientes alcanzan los 6.326.700 euros, con un incremento del 6,71%, destacando el aumento del 15% en la participación en los tributos del Estado. Las transferencias de capital se sitúan en 988.500 euros, vinculadas a subvenciones de distintas administraciones.

Isaac Reyes ha concluido afirmando que "este presupuesto demuestra que es posible gestionar con responsabilidad, sin endeudamiento y con una clara vocación de servicio público, sentando las bases de una Villanueva de Córdoba con más oportunidades y mejor preparada para el futuro".

