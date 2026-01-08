Roban tres anillos a la Virgen de la O en la iglesia del Carmen de Lucena

El período navideño ha entroncado un lamentable suceso en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Lucena. La Virgen de la O, venerada en este templo, ha sufrido el robo de tres anillos de gran valor material y devocional, según ha informado la agrupación parroquial que rinde culto a esta advocación.

Los indicios recabados sitúan el hurto en la jornada del 21 de diciembre, antes de la Misa de las Embarazadas, cuando la imagen mariana presidió la eucaristía.

El párroco, Eugenio Bujalance, revela que "ese mismo día no fuimos conscientes de lo que había pasado" y, finalmente, el robo fue advertido unas jornadas después.

La Virgen de la O de Lucena, en su altar antes del robo. / M. González

Previamente, en el transcurso de agosto del pasado año, otro hurto violentaba a esta talla, desapareciendo otros dos anillos y un broche, piezas donadas por devotos y con un relevante valor sentimental, aunque de inferior estimación material. Sobre este episodio, finalmente no se cursó denuncia.

La Policía Nacional investiga el robo

En cambio, ahora, desde la agrupación parroquial se han puesto estos hechos en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, habiéndose iniciado ya la investigación correspondiente para el esclarecimiento de este robo. Eugenio Bujalance recuerda que "recientemente ha sufrido otro robo la Virgen de Los Servitas", si bien añade que "no sabemos si están relacionados".

En ninguno de estos dos sucesos ha padecido daños la imagen de la Virgen.

Asimismo, el colectivo afectado rechaza y condena este tipo de actos porque "hieren la sensibilidad" de fieles y devotos "y atentan" contra el patrimonio religioso y devocional.