El presidente de la Diputación de Córdoba espera aprobar los presupuestos de 2026 en el pleno de enero

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, ha adelantado este jueves la intención del equipo de gobierno de aprobar los presupuestos de este año, una vez pasado el periodo navideño y "si procede, en el mes de enero". Con este objetivo, Fuentes ha informado de que ya se han iniciado conversaciones con distintos grupos políticos para mejorar el texto propuesto por el PP y lograr "un acuerdo amplio".

Según ha explicado el presidente, el objetivo es "mejorar el tablero contable, en la gran línea que tiene planteada la Diputación", y mantener los ejes de gasto, con pocas diferencias respecto al año anterior. Además, ha asegurado que se continuará con la línea de inversión prevista, calificando las cuentas como "históricas", por su impacto positivo en las empresas y en el equilibrio financiero de la institución.

El presidente ha subrayado la necesidad de aprobar los presupuestos "cuanto antes", para que los recursos puedan empezar a implementarse "de manera inmediata" y beneficiar a todos los organismos autónomos, empresas y a la propia Diputación.

Búsqueda de consenso amplio

El presidente ha asegurado que busca un acuerdo amplio con todos los grupos políticos, aunque ha puntualizado que no se trata de imponer una visión única. "Si puedo con todos, bien. Y si no, todo lo que quieran aportar, razonado y bueno, dentro de su filosofía, pues ¿por qué no?", ha declarado.

El calendario previsto apunta a llevar los presupuestos al pleno en la semana del 20 de enero, siempre que las negociaciones con los grupos lo permitan. Si no, habría que llevarlos a un pleno extraordinario, ha indicado.

Respuesta a Vox

En relación a las declaraciones de Vox sobre una supuesta "inactividad" del gobierno provincial, el presidente ha querido enfatizar que su equipo está trabajando constantemente. "Inactividad no. Eso se lo niego. Yo trabajo todos los días, podemos cometer errores, pero trabajamos como el que más", ha afirmado ante la pregunta de un periodista sobre dichas declaraciones.

Además, ha anunciado que se pondrá en contacto con el grupo Vox para conocer sus propuestas y posibles enmiendas, dentro de un espíritu de diálogo y consenso.