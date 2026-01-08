La Junta de Andalucía reparará dos puentes en la A-318 a su paso por Lucena

La Junta de Andalucía ha sacado a licitación un contrato de 10 millones de euros para el mantenimiento y la reparación preventiva de puentes y viaductos de la red autonómica de carreteras que tendrá incidencia directa en la provincia de Córdoba, donde están previstas actuaciones en dos puentes de la carretera A-318 a su paso por Lucena.

Se trata del primer contrato de estas características que impulsa el Gobierno andaluz para la conservación de estructuras viarias, tras un diagnóstico previo de los más de 4.000 puentes, pontones y pasarelas existentes en Andalucía. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha subrayado que este nuevo modelo supone “un cambio de estrategia”, al apostar por la prevención y el mantenimiento continuo frente a las actuaciones de emergencia cuando las infraestructuras se encontraban en estado crítico.

Además de las intervenciones previstas en Córdoba, el plan de actuaciones se extenderá al conjunto de la comunidad autónoma. Entre los puntos incluidos figuran el puente sobre las vías del ferrocarril en Huércal de Almería, en la carretera A-1000; el pontón de vigas de la A-384, entre Arcos de la Frontera y Villamartín (Cádiz); el puente de Pampaneira, en la A-4132 de Granada; el puente de la autovía Huelva–Punta Umbría (A-497) sobre el río Aljaraque; el puente de la A-401 sobre el río Guadalquivir en Úbeda (Jaén); el puente de la A-343 sobre la vía férrea en Pizarra (Málaga); así como varios puentes de la A-92 en la provincia de Sevilla.

En el caso de Córdoba, las actuaciones en la A-318 permitirán mejorar la seguridad y prolongar la vida útil de una vía estratégica para la Campiña Sur, con un elevado volumen de tráfico diario. El contrato tendrá una duración de 24 meses y las intervenciones se ejecutarán de forma priorizada en función del estado de cada estructura.

Trabajos previstos en Córdoba

Los trabajos previstos incluyen el sellado e inyección de fisuras, la regeneración estructural y la protección de armaduras frente a la corrosión, además del refuerzo de tableros y vigas. También se contemplan reparaciones por daños de impacto, actuaciones en bóvedas y cimentaciones, y la reposición de juntas, barandillas y sistemas de contención.

Rocío Díaz ha defendido que esta iniciativa persigue “mejorar la vida de los andaluces con carreteras más seguras”, apoyándose en un incremento de la inversión y una mayor planificación. En este contexto, ha recordado otros planes extraordinarios de conservación, como los 151 millones de euros destinados a firmes para 2026 o los 15 millones para actuaciones de seguridad vial.

Las actuaciones afectarán a puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales con luces iguales o superiores a tres metros, de hormigón, fábrica, metálicos o mixtos, quedando excluidas las estructuras menores. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 6 de febrero a través de la plataforma electrónica de la administración andaluza (Sirec).