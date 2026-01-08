La Diputación de Córdoba contará con más de 21 millones de euros para Hacienda Local y proyectos de la UE

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha presentado este jueves los presupuestos del área para la anualidad de 2026, que están dotados con 21.165.000 euros y "orientados al impacto, a la colaboración con los ayuntamientos y a aprovechar las oportunidades de la Unión Europea para transformar nuestra provincia".

Así lo ha indicado Ruz en una intervención en la que ha explicado que el departamento de Hacienda Local recoge una partida de 14.672.738 euros que "permite prestar un servicio esencial a los ayuntamientos, que es el cobro y la gestión de los tributos, haciendo un gran esfuerzo a inicios de año para ingresar el 80% de la recaudación a los municipios, para lo que la Diputación ha solicitado un préstamo a entidades bancarias para facilitar la financiación a los ayuntamientos para sus inversiones y gastos".

En el mismo ámbito, la delegada ha adelantado que "se ha renovado el contrato con Correos, lo que permitirá ahorrar en las comunicaciones con los ayuntamientos y con los ciudadanos de la provincia que estamos obligados a realizar desde el sistema tributario de la Hacienda Local".

Por otra parte, las cuentas del departamento incluyen una partida de 6,4 millones de euros para Programas Europeos que, según ha destacado Ruz, "supone un incremento del 314% respecto a 2025, lo que se traduce en 5 millones de euros más en el presupuesto". En relación a este departamento, ha añadido que "se ha previsto una partida de 120.000 euros para labores de asesoramiento y asistencia para la preparación y presentación de proyectos a convocatorias europeas, tanto para la Diputación como para los ayuntamientos, que ha sido un éxito en la pasada anualidad".

Ejecución de proyectos en 2026

En cuanto a la ejecución de proyectos, el departamento ha previsto la inclusión de partidas destinadas a actuaciones que finalizan en 2026 y a otras que se ponen en marcha en esta misma anualidad. De esta forma, en el cuadro de financiación previsto, la UE aporta 5.238.854 euros, mientras que la Diputación destina 689.490 euros "en un modelo de cooperación que multiplica los recursos disponibles y la capacidad de actuación en el territorio", ha destacado Ruz.

En el primer bloque se encuentra Camino Vertical dentro del programa Interreg Poctep 2021-2027, con el que se busca la valorización, accesibilidad y promoción sostenible de los Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular, en el que la Diputación de Córdoba participa junto con otros 12 socios, para lo que se aporta de fondos propios 278.939 euros, del total de 2.613.595 euros previstos, para actuaciones que incluyen la señalización, contenidos turísticos, sensibilización y dinamización en las comarcas, marketing y digitalización.

Entre los proyectos que concluyen también se encuentra Córdoba Verde con financiación del Fondo Social Europeo a través del programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad, para el que se ha asignado una partida de 630.000 euros, destinados a impulsar la formación especializada en sostenibilidad alimentaria, biodiversidad y agroecología.

Iniciativas sociales

A lo largo de 2026 se pondrá en marcha el proyecto Interfame con un presupuesto de 2,5 millones de euros para una iniciativa de carácter social orientada a la intervención terapéutica integral de menores con problemas de conducta en familias vulnerables. Ruz ha explicado que "este proyecto, que se llevará a cabo a través del Instituto Provincial de Bienestar Social, permitirá atender a más de 100 niños y adolescentes. Se financia con el Fondo Social para la evaluación temprana y tratamiento de niños y niñas con problemas de conducta".

Finalmente, la delegada de Fondos Europeos se ha referido a los Planes de Actuación Integrados de Pozoblanco-Los Pedroches y Sierra Morena, que contarán con sendos presupuestos de 2.351.000 euros y cuya ejecución se iniciará a lo largo de 2026. Unas actuaciones que, según ha señalado Ruz, "surgen del trabajo conjunto con los ayuntamientos para avanzar hacia un objetivo común en cuyo diseño han trabajado alcaldes y alcaldesas, el departamento de Fondos Europeos y responsables técnicos".